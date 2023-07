Caminhonete capota em acidente e motorista ataca envolvidos embriagados com facão

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) no final da tarde de domingo (9), atendeu o caso de uma colisão entres dois carros que resultou em uma discussão entre os condutores, sendo que um deles havia acertado golpes de facão em outros dois rapazes envolvidos no acidente na Avenida Nasri Siufi, bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.

No local, os policiais observaram que uma caminhonete Mitsubishi L200, branca, estava em cima do canteiro direito, com a traseira e teto amassados, para-lama esquerdo traseiro solto, pneu esquerdo dianteiro estourado e sem vidro traseiro. Enquanto o Chevrolet Vectra, azul, se encontrava com a frente toda quebrada, para-choque dianteiro a quinze metros de distância do veículo e os quatro pneus estourados.

O proprietário e motorista da caminhonete, de 33 anos, havia permanecido no local, junto com seu filho de 11 anos. Aos policiais, ele informou que as duas pessoas que estavam no Vectra, condutor e passageiro estavam embriagados e ambos os carros vinham sentindo centro-bairro, sendo que o Vectra vinha “zigue-zagueando” na avenida.

Em dado momento, o motorista da caminhonete tentou ultrapassar, em local permitido, o Vectra, mas, quando estava terminando a ultrapassagem, o Vectra acertou a traseira da L200. A L200 perdeu o controle e capotou, parando em cima do canteiro e o Vectra perdeu o controle e bateu em um poste, ficando com a frente em cima do canteiro.

Depois do acidente

Em seguida, o motorista afirmou que ¨observou uma movimentação estranha¨ no veículo Vectra. O passageiro de trás tentando retirar o motorista, momento que o homem que estava acompanhado do filho, com receio de algo, pegou o facão e foi na direção do Vectra, momento que começou a discussão com um dos passageiros e desferiu golpes de facão na porta do veículo, mas que alguns desses golpes pegou nos braços das vítimas.

Durante o acionamento das autoridades, as agressões cessaram. As duas vítimas ficaram deitados na calçada e a primeira equipe do SAMU realizaram o atendimento pré-hospitalar. As vítimas estavam conscientes e estáveis, mas as equipes dos Bombeiros Militares informaram que as vítimas estavam visivelmente embriagadas e que perderam bastante sangue. Elas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa.