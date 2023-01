Em MS, mais de 385 mil pessoas não se vacinaram contra Covid-19

Dois anos após o início da vacinação contra Covid-19 em Mato Grosso do Sul, 385.630 pessoas ainda não se imunizaram contra a doença, e 261.305 estão com o esquema vacinal primário incompleto (tomaram apenas a 1ª dose). A quantidade de não vacinados acende alerta, visto que o Estado registrou um pico de mortes nas últimas 10 semanas. No panorama nacional, Mato Grosso do Sul figura na 12º colocação no ranking de cobertura vacinal,

Em 24 de janeiro de 2021 pousava em Campo Grande o primeiro um avião da Força Aérea Brasileira com 158 mil doses de Coronavac. Na ocasião, foi realizada um ato simbólico no Hospital Regional que marcou o início da Campanha Estadual de Imunização.

Desde então, Mato Grosso do Sul foi destaque nacional na campanha de vacinação, em julho de 2021, foi o 1º Estado a alcançar a marca de 30,39% da população completamente imunizada contra a Covid-19, cerca de 852.124 pessoas haviam tomado a segunda dose ou a dose única da vacina.

Contudo, nos meses seguintes a procura pela vacina apresentou uma queda significativa, dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados na terça-feira (24), apontam que em todo Estado mais de 2.234.308 pessoas receberam ao menos a primeira dose da vacina.

Entre crianças de 5 a 11 anos, 301.008 estão aptas a receber o imunizante, desse total 177.834 (59,1%) receberam a 1º dose e 107.193 (35,6%) tomaram a 2º dose. Já o número de crianças que não se imunizaram é de 123.174, cerca de 40,9% do público alvo, a quantidade de crianças com a 2º dose em atraso é de 70.641, o que corresponde a 23% do público alvo.

Pessoas entre 12 a 34 anos, correspondem a 1.002.904 do público alvo vacinável, em todo Estado 867.382 (86,5%) receberam a primeira dose e 747.522 a 2º dose, o que representa 74,5% do público. Já a quantidade de habitantes não imunizados nem com a 1º dose chega a 135.522 (13,5%), outros 119.860 não tomaram a 2º dose, ou seja, 12% da população estimada.

Os números mostram que do público alvo total (2.619.938), 2.234.308 tomaram a 1º dose da vacina, enquanto 385.630 não receberam nenhuma dose. A 2º dose foi aplicada em 1.973.003 pessoas, contudo, 261.305 estão com a dose em atraso.

Em relação à dose reforço, 520.642 pessoas entre 12 a 34 anos receberam o imunizante, o que corresponde a 51,9% do público alvo (1.002.904), enquanto o número de pessoas da mesma faixa etária que não tomaram a dose reforço é de 482.262 (48%). Já entre pessoas de 35 anos ou mais, 1.040.339 (79,1%) tomaram o imunizante de reforço enquanto 275.687 (20,9%) não tomaram.

Os dados mostram ainda que o percentual de pessoas com 35 anos que receberam o 2º reforço (4º dose) é de 25,3%, apenas 333.581 pessoas, já o número de pessoas que não se imunizaram com o 2º reforço chega a 74,7%, o que corresponde a 982.445 pessoas.

Até o momento foram aplicadas mais de seis milhões de doses em todo o Estado. Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul contabiliza 602.144 casos confirmados e 10.975 óbitos por Covid-19. Dos casos ativos de Covid-19 em MS, 40 seguem hospitalizados, sendo 27 em leitos clínico e 13 em leitos de UTI, Outros 1.647 pacientes estão em isolamento domiciliar.

