Segunda semana de janeiro registra pico de mortes por Covid-19 em MS

Desde o início de 2023, os casos de Covid-19 estão em alta em Mato Grosso do Sul, nos últimos sete dias o Estado registrou 1.873 novos casos e 25 óbitos pela doença, maior número de mortes registrado em 10 semanas. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta terça-feira (17).

Dentre os município com maior incidência de casos nos últimos setes dias, Campo Grande lidera com 163 novos casos, em seguida aparece Dourados (133), Chapadão do Sul (122), Aparecida do Taboado (121) e Três Lagoas (82). As vítimas tinham entre 43 a 92 anos, e a maioria possuía comorbidades

Se comparado a semana epidemiológica anterior, de 03 a 10 de janeiro, o número de casos teve uma desaceleração de 35%, visto que as infecções caíram de 1.873 para 2.887. Contudo, as mortes subiram de 20 para 25 em sete dias, o que corresponde a uma alta de 25%.

O aumento no número de óbitos acende um alerta em todo Estado, visto que a doença estava controlada até o mês outubro, quando foram contabilizados 300 novos casos e duas mortes, ambos de idosos com comorbidades.

Médico infectologista, Rodrigo Coelho, atua na linha de frente de combate ao vírus, e ressalta que aumento de casos decorre da circulação de sub variantes da Ômicron. Segundo ele, é possível que as sub variantes XBB 1.5 e a BQ 1 sejam as responsáveis pelo crescimento de casos.

“Essa nova variante tem produzido casos com sintomatologia, muito semelhantes a resfriado comum, com os sintomas de tosse, dor de garganta, nariz entupido, espirro e assim por diante. Lá atrás, em 2020,2021, nós tínhamos o aumento das pneumonias, em casos de COVID19, se desenvolvia pneumonia com muito mais facilidade e hoje a grande maioria apresentam sintomas de resfriado comum”, destaca Rodrigo.

Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul contabiliza 601.158 casos confirmados e 10.969 óbitos por Covid-19. Dos casos ativos de Covid-19 em MS, 49 seguem hospitalizados, sendo 34 em leitos clínico e 15 em leitos de UTI, Outros 2.030 pacientes estão em isolamento domiciliar.

Com informações da repórter Camila Farias.

