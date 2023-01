Covid-19: MS registra mais de 16 mil novos casos da doença em 10 semanas

Mato Grosso do Sul vem registrando desde novembro do ano passado aumento no número de pessoas infectadas pela Covid-19. Dentro do período de 10 semanas [1º de novembro a 10 de janeiro], foram 16 mil novos casos da doença. Os dados são dos boletins epidemiológicos divulgados pela SES (Secretaria Estadual de Saúde).

O fato assusta, uma vez que a doença estava controlada no Estado até outubro, quando na última semana do mês, foram contabilizados 300 novos casos e duas mortes, ambos de idosos com comorbidades. Já um mês depois, na última semana de novembro, os casos subiram drasticamente, e do dia 22 ao dia 29, foram registrados mais de mil casos e sete mortes, nessa ocasião cinco idosos, um adulto e uma criança de 1 ano de idade.

Em dezembro, na segunda semana, foram 2,8 mil novos casos registrados e 11 mortes, sendo a maioria de idosos entre 67 e 91 anos. Agora em janeiro, voltamos a registrar quase três mil casos da doença em uma semana, e com um número ainda maior de mortes, 20.

De acordo com o médico infectologista, Rodrigo Coelho, que atua na linha de frente de combate ao vírus, esse aumento se deve à circulação de sub variantes da Ômicron. Ele explica ainda que é possível que as sub variantes XBB 1.5 e a BQ 1 sejam as responsáveis pelo aumento dos casos.

Questionado se há um possível descaso da população, a respeito das normas de segurança, Coelho afirma que não se trata disso.

“Nós vamos precisar nos acostumar com as variantes que vão se formar com o tempo. Esse vírus tem essas propriedades de formarem novas variantes, são vírus de RNA, então teremos que nos acostumar com isso, pois como acontece com influenza, eles sempre produzirão mutações”, garante.

O médico afirma também que essa nova variante, não é tão grave quanto as anteriores e é de se esperar que a gravidade caia ainda mais, exceto para pessoas que já tem a tendência a complicações por qualquer que seja a infecção, que é o caso de idosos, pacientes portadores de doenças crônicas, cardíacas e pulmonares.

“Essa nova variante tem produzido casos com sintomatologia, muito semelhantes a resfriado comum, com os sintomas de tosse, dor de garganta, nariz entupido, espirro e assim por diante. Lá atrás, em 2020,2021, nós tínhamos o aumento das pneumonias, em casos de COVID19, se desenvolvia pneumonia com muito mais facilidade e hoje a grande maioria apresentam sintomas de resfriado comum”, destaca Rodrigo.

Além disso, vale citar que é de extrema importância que o quadro vacinal esteja completo com as duas doses e mais as doses de reforço, porém a vacina não impede a infecção, ela serve justamente para diminuir a ação do vírus no organismo e que ele não se torne grave.

Por Camila Farias – Jornal O Estado do MS.

