MS registra 986 casos e seis novos óbitos por Covid-19 em sete dias

Em sete dias, Mato Grosso do Sul registrou 986 novos casos e seis óbitos por Covid-19, desde as primeiras semanas de 2023 os casos apresentaram um aumento em todo Estado. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta terça-feira (24).

Se comparado a semana epidemiológica anterior, de 10 a 17 de janeiro, o número de casos teve uma desaceleração de 47%, visto que as infecções caíram de 1.873 para 986. Já as mortes caíram de 25 para seis em uma semana, o que corresponde a uma redução de 76%.

Dentre os municípios com maior incidência de casos nos últimos setes dias, Campo Grande lidera com 136 novos casos, em seguida aparece Ivinhema (62), Sete Quedas (62), Chapadão do Sul (58), Camapuã (55) e Aparecida do Taboado (45). As vítimas tinham entre 64 a 79 anos, quatro possuíam comorbidades. Outras duas vitimas, um homem de 71 anos morador da Capital e uma mulher de 74 anos moradora de Anaurilândia, não tinham doenças pré-existentes.

Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul contabiliza 602.144 casos confirmados e 10.975 óbitos por Covid-19. Dos casos ativos de Covid-19 em MS, 40 seguem hospitalizados, sendo 27 em leitos clínico e 13 em leitos de UTI, Outros 1.647 pacientes estão em isolamento domiciliar.

