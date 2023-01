UFMS disponibiliza teste de Covid-19 gratuitamente para população

Para quem precisa realizar o teste de Covid-19 em Campo Grande, mais um local será disponibilizado. Agora, as comunidades interna e externa poderão fazer a testagem de forma gratuita a partir de 1º de fevereiro, no Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Não será necessário agendamento prévio e a coleta da amostra será feira por ordem de chegada, com atendimento das 7h30 às 11h. O laboratório já oferecia os testes para a comunidade universitária, mas agora passa a ser disponibilizado para toda a população, com o objetivo de expandir as testagens e estudar as possíveis variantes que circulam em Mato Grosso do Sul.

Os exames serão realizados em pessoas que apresentarem sintomas da Covid-19. Os sintomas atuais, por conta da vacina, são bem mais leves, mas ainda tem o perfil respiratório, isto é , coriza, tosse, dor na garganta, mal estar, entre outros.

Pessoas que apresentarem sintomas persistentes por, pelo menos, dois dias seguidos podem procurar o atendimento na Unidade 9. O teste será feito por ordem de chegada, mediante a retirada da senha. O resultado fica pronto em 24 horas.

Outro pontos

Nas últimas semana, Campo Grande apresentou um aumento nos números de casos de Covid-19, portanto a prefeitura da Capital destaca a importância da realização do teste.

Os testes estão disponíveis nas 74 unidades básicas e de saúde da família, distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos, sem a necessidade de agendamento prévio. Aos sábados e feriados o serviço segue disponível nas unidades de plantão.

Para orientar o usuário sobre onde buscar atendimento, a Sesau disponibiliza uma plataforma onde é possível localizar a unidade de saúde mais próxima. Basta digitar o CEP ou endereço de residência. (Clique aqui).

O paciente conta ainda com o serviço de Teleantedimento da Sesau, onde ele pode entrar em contato pelo número 2020-2170 e receber orientações de um profissional sobre as medidas de prevenção e onde buscar atendimento, caso seja necessário. O serviço funciona diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

