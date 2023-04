Em Bonito, o Projeto Jiboia é um passeio noturno direcionado a todas as idades

Os mais corajosos podem tirar uma selfie segurando uma das 120 cobras que fazem parte do serpentário

Visitar Bonito não se resume aos seus encantos naturais, emoldurados pela Serra da Bodoquena. O maior destino de ecoturismo do Brasil também reserva atividade noturna e um dos programas prediletos, mesmo para os bonitenses, é conhecer o Projeto Jiboia, onde os mais corajosos podem tirar uma selfie segurando uma das 120 cobras que fazem parte do serpentário, montado pelo paulista Henrique Naufal, um apaixonado pelo réptil.

Tem medo de cobra? Então, coloque o Projeto Jiboia no seu roteiro e vivencie momentos únicos de educação ambiental, em que o empresário, em sua palestra, procura desmistificar o medo que as pessoas têm do animal, muitas vezes sem fundamento, por meio da informação e do contato. Com a jiboia enrolada no pescoço, Henrique e seus colaboradores interagem com o público de uma maneira bem humorada, que leva o visitante a refletir sobre o tema.

O projeto foi criado em 2004, em Miranda (MS) e funciona desde 1º de janeiro de 2005, no centro de Bonito, tendo sido selecionado, em 2017, como um dos sete roteiros no Brasil para ser visitado por pais e filhos adolescentes, como parte do processo de estreitamento dos laços familiares, em busca de conhecimento e de cultivar empatia, que se adquire observando outras culturas – na concepção da pedagoga Ana Zattar, de uma das mais tradicionais instituições de ensino de São Paulo e autora da escolha.

O atrativo funciona na rua Nestor Fernandes, 610, Vila Donaria. A palestra tem duração média de 2h, iniciando-se às 19h (chegar entre 18:30 e 19h), de segunda a sábado, em que são abordados os hábitos das serpentes (sua alimentação, comportamento e ciclo de vida). “Algo que nos assustava passa a nos encantar”, ensina Henrique, ao explicar que, ao contrário do imaginário popular, as jiboias não são cobras peçonhentas (não possuem presa inoculadora de veneno) e não atacam humanos.

Foto com a serpente

Quem chega cedo ao espaço tem a oportunidade de conhecer exemplares de cinco espécies expostas em terrários, onde chama a atenção o esqueleto de uma jiboia de oito anos, composto por 800 ossos, dos quais

470 distribuídos nas costelas, 280 vertebras e 45 na formação do cérebro. As pessoas se surpreendem com a gama de informações que recebem e o grande momento é a foto segurando a serpente, adulto ou criança – basta ter coragem!

Aos 57 anos, foi aos 16 que Henrique teve seu primeiro contato com uma jiboia, período em que morou na Austrália. Ele conta que viu um homem andando com um píton no pescoço, ficou impressionado e, naquele contato, sua vida mudaria para sempre. Ali, recebeu os primeiros ensinamentos sobre as cobras e quebrou aquele paradigma de que são animais maléficos e à espreita, esperando a hora de atacar seres humanos.

Ao voltar para o Brasil, decidiu ter suas próprias serpentes. A primeira, ele comprou de um índio amazônico. Ao se mudar para o Mato Grosso do Sul, para trabalhar como intérprete com turistas de língua inglesa, Henrique Naufal possuía 12 jiboias como animais de estimação (todas legais, com microchip e certificado de origem) e percebeu a necessidade de fazer um trabalho de educação ambiental, para evitar a matança indiscriminada das serpentes.

Assim nasceu o seu projeto, que há dezenove anos transformou, de maneira pioneira, a educação ambiental em atrativo turístico, “trabalho esse independente de iniciativa privada, que transforma preconceito em conceito, mudando o comportamento e a maneira que os visitantes enxergam as serpentes”, afirmou.

Sempre buscando algo novo para despertar o interesse e conhecimento do visitante, Henrique Naufal está ampliando o espaço para melhor acomodar o público e suas serpentes (das espécies cobra do milho e pythons da birmania e bola, originárias da África e Ásia, e as brasileiras Boa constrictor e a jiboia arco-íris). O projeto quase faliu na pandemia do coronavírus, mas está em alta, recebendo, em média, 500 visitantes ao mês.

Mais informações: www.projetojiboia.com.br e instagram.com/projetojiboia/. Acesse as redes sociais da Rota Pantanal: youtube.com/@rotapantanalbonitoms, instagram.com/rotapantanalbonitoms, facebook.com/rotapantanalbonitoms. Acesse também: Vendedores de MS são sequestrados e confundidos com membros de facção criminosa