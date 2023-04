No café da manhã, comprar só leite com Nescau custa R$ 14

[Texto: Evelyn Thamaris , Jornal O Estado de MS]

Juntos, os produtos obtiveram variação de 42%

Leite com achocolatado obtiveram, juntos, variação de 42,81%, sendo que o Nescau de 370 gramas contou com diferença de 20,32% e o leite integral, de um litro (Italac), 22,49%. O leite chegou a R$ 6, enquanto o chocolate a R$ 8,30, somando os dois, o gasto chega a R$ 14,30. Os dados fazem parte da pesquisa realizada semanalmente pelo jornal O Estado, com cotação em seis supermercados de Campo Grande.

Menor e maior valor para o leite foi encontrado, respectivamente, no Atacadão, a R$ 4,89 e no Pires, a R$ 5,99. O custo médio para a compra do item é de R$ 5,73. Já o achocolatado poder ser comprado com valores que vão de R$ 6,89 (Assaí) a R$ 8,30 (Atacadão).

O arroz Tio Lautério, pacote de 5 kg, teve o menor valor pesquisado no Atacadão, por R$ 18,39, ao passo que o maior está no supermercado Nunes, a R$ 23,99, resultando em variação percentual de 30,45%. O preço médio para o consumidor da Capital é de R$21,81.

Variando 20,41%, o óleo de soja, 900 ml (Concórdia) é vendido entre R$ 5,38, no mercado Pires e R$ 6,49, no Nunes, contribuindo para o valor médio de R$ 5,83. O açúcar refinado, embalagem de 1 kg (União), pode ser comprado entre R$ 5,29 (Atacadão) e R$ 6,69, no Nunes. A diferença obtida com base no menor e maior valor encontrado é de 26,47%.

O café 500 g (Três Corações) é comercializado com valores que vão de R$ 13,99, no Assaí, a R$ 17,90, no Nunes. Considerando os preços dos seis locais pesquisados na Capital, o campo-grandense pagará, em média, R$16,18 pelo produto, sendo que o percentual

de variação ficou em 27,95%.

Com diferença percentual de 37,55%, o pão de forma Saborzitos teve o menor valor cotado no Atacadão, por R$ 7,99, ao passo que o mais caro está no Nunes, por R$ 10,99. Gasto médio gerado para o item é de R$ 9,52, na Capital.

Hortifruti

Na liderança das maiores variações há semanas, “fazer a feira” continua pesando no bolso dos consumidores de Campo Grande, com o quilo do tomate chegando a R$ 10, a batata a R$ 7 e a cebola, R$ 5.

A cebola teve o menor preço encontrado no Assaí, por R$ 2,49 o quilo. Já o mais elevado está no Nunes, a R$ 5. Variação é de 100,40% e custo médio é de R$ 3,90, a cada quilo. A cotação mostra que o valor mais em conta para o quilo da batata está no Assaí, a R$ 3,39, à medida que o mais caro é R$ 7, no Comper (106%).

O tomate conta com valores entre R$ 5 (Nunes) e R$ 10 (Comper). Com diferença dobrada entre estabelecimentos, o percentual é de 100,14%, ficando o preço médio em R$ 7,40.

Higiene

O creme dental de 90 g (Colgate) tem o menor preço praticado no Assaí, a R$ 4,45 e sai a R$ 5,90, no Nunes (32,36%). Valor médio para o consumidor é de R$ 5,14.

A unidade do sabonete Lux variou 28,11%, com média para o produto ficando em R$ 2,82. O menor preço foi encontrado no Fort (R$ 2,50) e o maior está no Atacadão, aR$ 3,19. Acesse também: Agetran renova contrato com a empresa responsável por semáforos

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.