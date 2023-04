Agetran informa sobre interdições no final de semana: planeje suas rotas alternativas

A Agetran está emitindo um alerta para as pessoas sobre as interdições que ocorrerão durante este fim de semana. Os motoristas e pedestres devem estar cientes dessas áreas interditadas e planejar rotas alternativas. As interdições começaram na ultima sexta-feira (28) às 16h até às 01h, onde a rua TV do Touro, entre a avenida Ernesto Geisel e rua Eduardo Perez, e a rua dos Andes, entre a TV do Touro e a rua do Carneiro, foram fechadas para um show no ginásio Guanandizão.

No domingo (30/04), a rua São Geraldo, 243, no bairro Amambai, ficará interditada das 08h às 17h para um evento de saúde, e a avenida Marinha, entre a rua do Porto e a rua da Península, ficará interditada das 15h às 23h para um evento da associação de moradores da cophavila II e amoc II.

Na segunda-feira (01/05), a rua Dr. Zerbini, entre a rua Nero Lerina da Silva e rua Dr. Antônio Alves Arantes, ficará interditada das 16h às 23h para um evento religioso. Além disso, a rua Lydia Bais, 29, entre a rua XV de Novembro e a rua Sete de Setembro, ficará interditada das 15h30 às 20h para outro evento religioso. A partir das 08h, haverá interdições momentâneas na Avenida das Bandeiras, rua Jornalista Belizário Lima, rua 14 de Julho, avenida Afonso sentido Parque dos Poderes para um passeio ciclístico.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.