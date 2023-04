Vendedores de MS são sequestrados e confundidos com membros de facção criminosa

Dois vendedores ambulantes, de Campo Grande, foram sequestrados e torturados na madrugada de ontem (28), na cidade de Dom Aquino (MT). De acordo com a polícia, eles foram confundidos por bandidos, como membros de uma facção criminosa rival.

Segundo a Polícia Militar do município, o patrão acionou a polícia, informando que desde de 18h, de quinta-feira (27), não conseguia contato com os sul-mato-grossenses. Ainda de acordo com o patrão, ambos sempre informaram onde eles pernoitavam no município.

Preocupado com os vendedores, o homem entrou em contato com a esposa das vítimas, que conseguiu rastrear o celular do marido até a sua última localização. As informações foram repassadas a polícia, onde constaram que os vendedores foram sequestrados quando vendiam abacaxis e laranja na rodoviária do município.

Ainda conforme informações da Polícia Militar de Mato Grosso, os vendedores foram abordados pelos autores e foram interrogados. Ambos foram sequestrados até uma residência, que seria de um casal e no local foram novamente interrogados para saber se os vendedores de Mato Grosso do Sul eram de alguma facção rival.

Os sul-mato-grossenses foram torturados, com pesados de paus e ameaçados sob a mira de uma arma. Segundo a polícia local, eles foram amarrados, agredidos e sofreram tortura psicológica. Segundo o site local, Impacto Geral, os criminosos ainda olhavam as tatuagens dos vendedores para ver se encontraram alguma pista de que os dois eram integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC)

Na tentativa de tentar tirar alguma coisa dos sul-mato-grossenses, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo para assustá-los.

Diante das informações, equipe da Polícia Militar foram até a residência, onde batia a localização entregue aos militares e encontraram os criminosos e os vendedores sendo torturados. O grupo de criminosos fugiu, abandonando veículos, documentos e celulares

Os vendedores foram libertadores e a Polícia Civil está em busca dos suspeitos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.