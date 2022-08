Eduardo Bolsonaro está em CG para apoio a amigo

Filho de Bolsonaro desconhece cenário eleitoral do MS, mas garante apoio a Marcos Pollon

Em visita ao Estado na manhã desta quarta-feira (10), na Capital o fundador/ presidente do Pró-Armas, Marcos Pollon trouxe Eduardo Bolsonaro o deputado federal por SP que destacou sua defesa sobre a pauta armamentista, a importância da decisão da escolha dos senadores nesta eleição e defendeu impeachment de ministros do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Durante a coletiva Eduardo Bolsonaro falou sobre a importância dos candidatos aliados, mesmo afirmando não estar por dentro do cenário político do MS, mas que veio manifestar o seu apoio ou amigo Marcos Pollon e falou do que defende em relação aos eleitores perguntarem a seus candidatos o que eles pensam sobre retirar os ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), do poder.

“Em 2018 vimos o fenômeno a eleição do Bolsonaro mas no meio do caminho vimos os ‘traíras” e vim hoje junto ao Pollon para mostrar os bons candidatos existe sim os bons quadros e os projetos dos presidentes existem bons projetos e precisamos de um congresso bom. Muita gente reclama da atuação do STF e a população deve perguntar o que acham do impeachment dos ministros do STF”, pontuou o filho do Bolsonaro.

Defendeu a importância da pauta armamentista. “Eu avalio como positivo a queda dos homicídios e nunca antes na história do país vimos uma queda e a segurança melhorando impactando vários setores como o do turismo, sabendo que o pais está mais tranquilo naturalmente atraímos mais visitantes”, pontuou Eduardo.

Sobre o apoio dele aos candidatos odo MS, Eduardo afirmou desconhecer todos os nomes, mas defendeu que o eleitor deve avaliar bem sua escolha para o senado.

“Senador é quem dá as cartas em Brasília e o brasileiro precisa prestar atenção nisto. Existem bons candidatos e não mando no voto do povo, mas eu vim a convite do Pollon, é uma pessoa que conheço a pessoa dele e acredito que entre nós não haverá traição. Conhecendo melhor as pessoas me sinto a vontade em conhecer as pessoas. Precisamos prestar atenção em senadores e federais. Eu não tenho noção das questões locais, e há bons quadros como o João Catam como deputado estadual, fica uma dica.” resumiu sobre a situação eleitoral no Estado.

Eduardo foi categórico que é contra a lei atual no país de concessão de porte de arma. “Começar revogando a lei mais genocida que conheço e vimos que os crimes estão reduzindo por causa da facilitação da armas de fogo e triplicou.se o número de atiradores assim como nos Estados Unidos. Desde o começo do governo Bolsonaro estamos caminhando como nos Estados Unidos e Paraguai. “, se posicionou.

Quais facilidades para a legislação das armas de fogo

Durante o encontro Marcos Pollon defendeu sobre objetividade na legislação das armas no país. “É necessário ser mudado sobre o porte, não faz sentido você ficar no estado democrático de direito e o critérios objetivos que a pessoa que não é criminosa, que tem capacidade psicológica e técnica para isto. Assim como tirar carteira de motorista. Queremos critérios objetivos e que o cidadão tem direito ou não. As mulheres precisam ter acesso facilitado ao porte de arma, protegendo efetivamente contra agressão da mulher e exercer de fato sua medida protetiva, tendo um acesso a legítíma defesa”, explicou com propriedade Pollon.

Com informações do repórter Willian Leite.

