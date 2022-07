Eduardo Bolsonaro participa da 1º Convenção do Proarmas no MS

A convite do pré-candidato a deputado federal Marcos Pollon, fundador do Proarmas em todo Brasil, o Eduardo Bolsonaro visitará municípios do MS nos dias 04 e 05 de agosto, incluindo a Capital, para participar da 1 Convenção estadual do Proarmas. No dia 04 o PL também fará sua convenção partidária no Estado.

Na quinta-feira (4), o filho do presidente visitará Ponta Porã e Dourados pela manhã, e em Maracaju e Sidrolândia à tarde, e a noite participará em Campo Grande do culto ecumênico na Praça da República (Praça do Rádio), no centro da cidade.

Sobre a 1 º Convenção, Pollon explicou que o Proarmas é uma instituição sem fins lucrativos que defende o acesso as armas de calibres eficazes para legítima defesa de pessoas com ocupação lícita, exame psicológico, não responde nenhum tipo de processo na justiça ou inquérito, e seja maior de 25 anos, com residência fixa, exame prático de tiro e psicotécnico. “O Estado terá a oportunidade de conhecer e participar deste evento”, contou o idealizador da instituição que defende a liberdade.

Na sexta-feira (4), Eduardo participará de um café da manhã na Aprossul-Associacão dos Produtores de Sementes de Mato Grosso do Sul, em seguida visitará a Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul (Famasul), com a presença da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pré-candidata ao Senado, por Mato Grosso do Sul e ao longo do dia participará de adesivaços e reuniões como categorias como os pescadores do MS.