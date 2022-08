Dia dos Pais: Pesquisa mostra principais opções de presente

Com o Dia dos Pais cada vez mais próximo, com celebração marcada para este domingo (14) muitos ainda não sabem ou que ainda estão em dúvida sobre o presente do paizão para o feriado. Para ajudar os indecisos o Procon Municipal de Campo Grande realizou pesquisa sobre a intenção de compra com aproximadamente 200 consumidores da Capital.

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (10) apresentou os resultados de um questionário com posto por 10 questões e traz um levantamento completo sobre os presentes do feriado. A pesquisa mostrou que 59,5% dos consumidores entrevistados irão presentear os pais no domingo, contra 21,5% que não irão comprar nada e 19% que não se decidiram.

Os homens presenteados são: 34,8% pai; 30,4%% esposo ou namorado; 15,8% outros; 7,1% padrasto; 6,5 avôs e 5,4 % filhos.

Os itens mais procurados para presentes são roupas, com 33,1%. Em seguida aparecem os calçados com 20,2%, perfumes e cosméticos com 16,3%, e acessórios com 13,5%. As últimas opções são eletrônicos com 11,8% e livros com 5,1%.

Além disso, 83,7% dos consumidores que deram presentes no ano passado pretendem repetir a dose este ano, mas consideram que os itens estão mais caros em relação ao ano de 2021.

Valores

A inflação pode ser uma das culpadas na alta dos presentes. Para quem quer economizar e garantir uma “sobra” para o fim do mês aposta em itens entre R$ 100,00 e R$ 200,00 (52,7%). Outros 23,6% preferem investir menos de R$ 100,00 (20,9%), quem diz que vai gastar entre R$ 200,00 a R$ 500,00 são 20,9% dos entrevistados e somente 2,7% diz gastar acima de R$ 500,00.

Entre os entrevistados, 24,8% pretendem adquirir os presentes por meio de compras pela internet. Outros 24,5% não se decidiram onde irão adquirir o mimo para o pai. Há quem prefere ajudar os pequenos comerciantes, principalmente os de bairro, que sofreram durante a pandemia, estes somam 14,8% dos entrevistados.

Já 19,5% irão realizar as compras para a celebração em shoppings center de Campo Grande; 16,1% irão no comércio popular e apenas 3,4% pretendem recorrer aos revendedores de cosméticos.

Dicas

O Procon recomenda aos consumidores que sempre pesquisem antes de comprar para encontrar as possíveis promoções do período. Dos entrevistados, 78,5% pretendem realizar um levantamento antes de comprar algo; 11,4% não irá fazer e 10,1% ainda não se decidiu.

Já na forma de pagamento, pouco mais que a metade (54,4%) irão realizar as compras a vista para evitar futuras dívidas. Em torno de 45,6% pagarão parcelado; deste 74,1% optaram pelo cartão de crédito, 20,7% boleto bancário, 3,7% crediário do próprio estabelecimento e apenas 1,5% em nota promissória.

Entre os fatores que mais pesam na escolha do presente é o preço do produto com 44,8%; com 26,2% dizem que promoções pesam mais quando vão adquirir o seu presente, 10,5% dizem que o atendimento pesa na escolha; 10,5% diversidade de produtos e 8,1% ponto de venda.