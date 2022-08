Com nome aprovado pelo PL, Marcos Pollon oficializa candidatura a Deputado Federal

Durante a convenção do PL (Partido Liberal), realizada na noite de ontem (4), o advogado Marcos Pollon oficializou sua candidatura ao cargo de Deputado Federal por Mato Grosso do Sul.

Natural de Dourados, Pollon tem 41 anos e é fundador do Proarmas, instituição sem fins lucrativos criada para defender e orientar os interessados a adquirir armas e conhecer a legislação.

“Não é sobre armas, mas sim sobre liberdade. Por isso, criamos uma organização que vai recuperar o que nos foi roubado diante do nosso mais absoluto silêncio, pois a informação apenas não será suficiente se não agirmos através dela”, destacou.

Ao longo de sua trajetória, Marcos Pollon fundou o Instituto Conservador (2015) e a ADPMS (Academia de Direito Processual de Mato Grosso do Sul). Atualmente, o advogado se dedica exclusivamente ao setor do agronegócio.

Pollon também é Idealizador da maior manifestação popular armamentista da América Latina, realizada anualmente em 9 de julho, em Brasília. Em sua candidatura, o advogado recebeu o apoio pessoal do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, que, a convite do advogado, virá para Mato Grosso do Sul nos dias 9 e 10 de agosto.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da assessoria.