Duas rodovias estaduais amanhecem interditadas em MS

Mesmo com a liberação das estradas federais, duas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul amanheceram bloqueadas nesta quinta-feira (3), por manifestantes contrarios ao resultado pleito eleitoral que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva.

Os bloqueios estavam concentrados na MS-162 em Sidrolândia e na MS – 306 em Chapadão do Sul, ambas com interdição parcial, contudo, um novo boletim divulgado, às 9h47 pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) anunciou a liberação da MS-162, já na MS – 306 a PMR (Polícia Militar Rodoviária) em conjunto com a PM (Polícia Militar) seguem negociando o desbloqueio.

Rodovias federais

Após três dias de bloqueio, todas as rodovias federais de Mato Grosso do Sul foram liberadas na manhã de hoje. Ao longo das manifestações mais de 26 trechos foram interditados, incluindo estradas federais e estaduais do Estado, a paralisação colocou em risco o desabastecimento de alimentos, gasolina, etanol, diesel e gás.

Os trechos fechados começaram a ser liberados após mais de 24h de protestos. O desbloqueio foi determinado por meio de uma liminar da Justiça Federal, que determinou a liberação das rodovias federais interditadas por manifestantes pró-Bolsonaro.

A medida judicial estipulou multa diária no valor de R$ 10.000,00 por pessoa física participante e de R$ 100.000,00 por pessoa jurídica que lidere ou preste apoio ao movimento.

Pronunciamento

Na noite de ontem (03), o presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para pedir o fim dos bloqueios em todo o país e destacou que o fechamento de rodovias prejudica o direito de ir e vir das pessoas.

“Eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legitimas. Não vamos perder nós aqui a nossa legitimidade. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição”, disse Bolsonaro.

