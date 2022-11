Carreta com carregamento de ovos tomba na MS-480

Uma carreta que transportava caixas de ovos tombou na MS-480, próximo a Anaurilândia, município localizado a 371 km de Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde de ontem (02).

As informações são de que o condutor da carreta Volvo fez o carregamento do veículo, em Primavera do Leste (MT); em seguida, partiu com destino ao Estado do Paraná.

Conforme a apuração do jornal Nova News, o condutor da carreta relatou que um caminhão que vinha no sentido contrário, teria se deslocado para sua faixa de rolamento, o obrigando a sair para fora da pista, com o objetivo de evitar uma colisão frontal. Com isso, o veículo de transporte veio a tombar.

O acidente ocorreu no km 07, da rodovia estadual MS-480. Uma equipe de escolta armada esteve no local fazendo a segurança da carga. Também foi enviado outro caminhão, preparado para levar o que restou do carregamento.

O condutor sofreu apenas algumas escoriações.

Com informações do jornal Nova News

