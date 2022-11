Jair Bolsonaro faz LIVE para pedir desbloqueio das rodovias

O presidente Jair Bolsonaro (PL), usou suas redes sociais ontem (2), para pedir o fim dos bloqueios nas rodovias de todo o país.

Ele falou sobre estar triste e compreender a insatisfação de seus apoiadores, mas falou sobre ser direita de verdade e não interferir no direito de ir e vir. “O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição”, ressaltou o Bolsonaro.

“Eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legitimas. Não vamos perder nós aqui a nossa legitimidade. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia”, disse Bolsonaro.

Na noite de quarta-feira (03), a PRF do Estado confirmou que as rodovias federais do Estado haviam sido liberadas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.