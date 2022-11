Maior parte das rodovias do MS estão liberadas, mas manifestações continuam

Na manhã desta quarta-feira (02), o trânsito em diversos trechos das rodovias do Mato Grosso do Sul foram liberadas após decisão da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, que por meio de liminar, determinou a liberação das rodovias federais interditadas por manifestantes pró-Bolsonaro.

De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), apenas dois trechos das rodovias federais seguem interditadas. Na BR-267, no km 364, próximo a Maracaju, o trânsito está bloqueado para veículos de carga. A situação segue a mesma na BR-163, no km 256, próximo a Dourados.

Decisão

Em nota, a PRF apontou que a Justiça Federal de Mato Grosso do Sul determinou a liberação das rodovias federais, sob pena de multa. O texto também assegura o direito de manifestação às margens da rodovia, desde que não cause prejuízo à segurança viária e ao direito de circulação dos demais usuários da rodovia.

Caso haja um descumprimento da decisão, será aplicada multa pecuniária diária no valor de R$ 10.000,00 por pessoa física participante e de R$ 100.000,00 por pessoa jurídica que lidere ou preste apoio ao movimento.

Manifestações

Na maior parte das rodovias federais do Mato Grosso do Sul, o trânsito segue livre para todos os tipos de veículos. Nas rodovias estaduais, a MS 384, próximo a Antônio João, deve ser totalmente liberada após 13h, já que os manifestantes irão deixar o local nesse horário, segundo a PMR-MS (Polícia Militar Rodoviária).

Outros 7 trechos das rodovias estaduais já foram liberados. São eles: Batayporã (MS): MS-134 e MS-276; Bonito (MS): MS-178 (saída para Jardim); Coronel Sapucaia (MS): MS-289 (entrada da cidade); Maracaju (MS): MS-164, km 16; Maracaju (MS): MS-162 (saída para Sidrolândia)

Ainda existem pontos de concentração de manifestantes, mas com poucas pessoas reunidas. As informações são de que os manifestantes pró-Bolsonaro e que não aceitam o resultado das eleições, estão reunidos em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), na Avenida Duque de Caxias, na Capital.

Segue a lista com concentração de manifestantes divulgada pela PRF:

Campo Grande (MS): BR 060, km 368 – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Nova Andradina (MS): BR 267, km 124 – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Jardim (MS): BR 267, km 479 – Trânsito livre

Anastácio (MS): BR 262, km 486 – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Paranaíba (MS): BR 158, Km 95 – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Aparecida do Taboado (MS): BR 158, km 145 – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Ivinhema (MS): BR 276, km 117, – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Três Lagoas(MS): BR 262, km 2, – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Terenos (MS): BR 262, km 383, – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Bandeirantes (MS): BR 163, km 550 – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Eldorado (MS): BR 163, km 39 – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Sidrolândia (MS): BR 060, km 430, – Ponto de Concentração

Paranaíba (MS): BR 158, Km 92, – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Mundo Novo (MS): BR 163, km 23, – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Caarapó (MS): BR 163, km 206 – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Rio Brilhante (MS): BR 163, km 324 – Trânsito lento e livre – Ponto de Concentração

Coxim (MS): BR 163, km 729, Ponto de concentração – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Miranda (MS): BR 262, km 557, – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Corumbá – Lampião Aceso (MS): BR 262, km 765 – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Naviraí (MS): – BR 163, km 127 – Trânsito livre

Paulicéia (trecho de Três Lagoas): BR 158, km 2, – Trânsito livre – Ponto de Concentração

Nioaque (MS): BR 060, km 538 – Trânsito livre

