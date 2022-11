Inscrições para concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são prorrogadas

Com mais de 700 vagas, as inscrições para os concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram prorrogadas até o dia seis de novembro, às 23 horas e 59 minutos. O concurso será realizado para o provimento dos cargos de soldado e oficial das corporações.

São ao todo 780 vagas, sendo 520 para a PM, (500 para soldado e 20 para oficial) e 260 vagas para o Corpo de Bombeiros, distribuídas em 250 para soldado e 10 para oficial. O valor da taxa de inscrição é de R$ 188,80. O pagamento da taxa de inscrição também foi prorrogado até o dia sete de novembro de 2022.

As provas objetivas da PM serão aplicadas no dia 04 de dezembro e do Corpo de Bombeiros no dia 11 de dezembro. Nas fases dos concursos estão previstos: teste de aptidão mental; exame de saúde; capacidade física e investigação social. Conforme o cronograma dos certames o resultado final e a homologação dos concursos serão divulgados no dia 19 de junho de 2023.

Entre os requisitos legais para o ingresso nas carreiras estão a formação superior com bacharelado em Direito para o cargo de oficial e nível superior em qualquer área para o cargo de soldado. Para candidatos civis a idade mínima de 18 anos completos na data da matrícula no Curso de Formação e a idade máxima, 30 anos (até 30 anos, 11 meses e 29 dias) na data de encerramento das inscrições no Concurso Público, respectivamente. Os candidatos deverão possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH, no mínimo, de categoria “B”, valendo para tanto a CNH provisória.

Os editais dos concursos e todas as informações pertinentes estão disponíveis no site do Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional), http://www.idecan.org.br/, responsável pelo certame.

Leia mais: