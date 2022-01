Bitto Pereira toma posse na OAB e “dá o tom” do triênio com Caravana das Prerrogativas

Tomou posse na noite de ontem (21) a nova diretoria da OAB/MS (Ordem dos Advogados Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul), com Bitto Pereira na presidência. No mesmo dia, mais cedo, foram empossados os conselheiros estaduais, oportunidade em que o mais novo presidente da casa lançou o que até então era um compromisso de campanha – a Caravana das Prerrogativas.

As prerrogativas dos advogados nada mais são do que um conjunto de direitos essenciais ao livre exercício da profissão, garantindo a plena defesa da sociedade. Com a apresentação do projeto, Bitto já dá o “tom” para a gestão do novo triênio.

Inicialmente, a caravana começa pela cidade de Dourados na próxima terça-feira (25) e, na sequência, Ponta Porã na quarta. Além dos dois municípios, a diretoria da entidade vai percorrer todas as 31 subseções da OAB/MS na Capital e no interior.

“O lançamento da Caravana das Prerrogativas é uma iniciativa inédita da OAB em Mato Grosso do Sul. Não apenas um ato simbólico de registro, mas uma maneira de convocar e ouvir os advogados de cada cidade para saber se as prerrogativas estão sendo adequadamente respeitadas, seja no atendimento do Fórum, no acesso ao cliente em penitenciárias e delegacias, na rápida expedição de alvarás e a partir das informações colhidas realizar ações efetivas para que os advogados tenham suas prerrogativas efetivamente observadas, sempre atuando com serenidade, diálogo e responsabilidade”, frisou Bitto Pereira.

Ainda em seu discurso, o presidente empossado relembrou que em janeiro de 2001 foi eleito como – na época – o primeiro presidente da Jovem Advocacia. Desde então, fez da OAB o seu “segundo lar”, registrou. Passados vinte anos, Bitto foi confiado pelos profissionais da advocacia sul-mato-grossense para uma nova missão: “servir à sociedade. Uma dedicação absoluta, um amor pelas nobres causas da classe”.

Por fim, agradecendo a votação histórica que recebeu e pelas autoridades presentes e todos os representantes da sociedade civil no evento de sexta-feira, Bitto destacou três grandes compromissos. “Nacionalmente, lutar pelo voto direto para todos os cargos do sistema OAB; regionalmente, pelas prerrogativas e honorários. Ainda, foco no desenvolvimento de ações de inovação”.