Corrida do mal: motorista de aplicativo é sequestrado e torturado durante assalto na Capital

Um motorista de aplicativo, de 23 anos, foi sequestrado e perdeu R$ 1 mil após ser alvo de assalto, na noite de sexta-feira (21), por volta das 22h, em Campo Grande. O rapaz foi acionado por dois homens e uma mulher via whatsapp.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista chegou no endereço e os três passageiros confirmaram a corrida. No percurso para o destino, anunciaram o assalto, um dos homens portava uma arma tipo pistola, sob ameaças fez a vítima ir para um local deserto, enquanto outro dos rapazes começou a entrar nos aplicativos de banco do motorista, fazendo pix e roubando cerca de R$ 1 mil em transferências.

A vítima foi levada para perto da cachoeira do ceuzinho, onde foi mantida em cárcere privado, agredida com coronhadas e pontapés, causando diversas lesões. Os bandidos foram embora com o carro, a carteira, o telefone celular da vítima e a deixaram presa no local. Por volta das 3h, conseguiu se soltar, encontrou um imóvel no percurso e pediu ajuda, no qual foi acionada a PM (Polícia Militar).

Depois que conseguiu o socorro, o motorista descobriu que o pix havia caído na conta da mulher e o nome dela era conhecido, em que outra situação registrou um boletim de apropriação indébita para Corumbá. E um dos suspeitos também foi identificado pela vítima, como morador de um bairro de Campo Grande.