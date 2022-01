Campo Grande inicia aplicação de CoronaVac em crianças a partir de seis anos neste sábado

Campo Grande passa a utilizar já neste sábado (22) a vacina CoronaVac para vacinação de crianças de 6 anos ou mais e adolescentes até 17 anos, desde que tais grupos não sejam imunossuprimodos. A autorização do uso e inclusão do uso imunizante para este público no Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas da Covid-19 foi divulgada em nota técnica do Ministério da Saúde.

No dia 20 de janeiro, a vacina CoronaVac recebeu aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ampliação para a faixa etária de 6 a 17 anos de idade para uso emergencial considerando as seguintes premissas: A faixa etária seja limitada a crianças de 6 a 17 anos (não imunocomprometidas) no esquema de duas doses com intervalo de 28 dias.

A vacina e a dosagem é a mesma utilizada em adultos. Campo Grande conta com aproximadamente 28 mil doses de CoronVvac, o que possibilitará avançar na vacinação de crianças e adolescentes.

Até o início da manhã deste sábado, 6.263 crianças de 05 a 11 anos com ou sem comorbidades foram vacinadas na Capital. O público estimado nesta faixa-etária é de 90 mil pessoas.

A vacinação de crianças é feita somente na presença de pais ou responsáveis legais, ou, caso não seja possível, é necessário a apresentação do termo de consentimento assinado e cópia do documento pessoal.

Neste sábado tem plantão em diversas unidades de saúde espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do Município para vacinação do público infantil e adulto.

Adolescentes e adultos

Os adultos e adolescentes a partir dos 12 anos também têm calendário de vacinação aberto hoje. Quem tomou a vacina Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 22 de novembro deverá procurar um dos pontos de imunização, assim como quem foi vacinado com CoronaVac-Sinovac-Butantan até dia 31 de dezembro ou Comirnaty-Pfizer até 01 de janeiro.

A terceira dose também está disponível para toda a população com 18 anos ou mais e que tomou as duas doses da vacina até o dia 22 de setembro ou que tenha tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias e tenha algum imunocomprometimento grave.

O reforço está disponível para quem foi vacinado com a dose da Janssen até o dia 23 de setembro. Quanto ao público com doenças imunossupressoras, se a terceira dose foi aplicada até o dia 22 de setembro, um segundo reforço, a quarta dose, também está disponível.

Onde se vacinar?

Vacinação infantil

Seleta – 7h30 às 17h

Unidades de Saúde – 7h30 às 17h

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

Anhanduizinho

USF Parque do Sol

USF Jockey Club

UBS Dona Neta

USF Los Angeles

Bandeira

USF Moreninha

USF Universitário

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

USF Silvia Regina

Segredo

UBS Cel. Antonino

USF Azaléia

C.F Nova Lima

USF São Francisco

Lagoa

USF Coophavilla

USF Batistão

Vacinação de adultos e adolescentes

Drive-thru Albano Franco– 7h30 às 17h

Seleta –7h30 às 17h

Unidades de saúde – 7h30 às 17h

Vacinação itinerante – 8h às 16h

EMEI Profa. Ayd Camargo César

Rua Evelina Seligardi S/N

Cidade de Deus

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

Anhanduizinho

USF Parque do Sol

USF Jockey Club

UBS Dona Neta

USF Los Angeles

Bandeira

USF Moreninha

USF Universitário

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

USF Silvia Regina

Segredo

UBS Cel. Antonino

USF Azaléia

C.F Nova Lima

USF São Francisco

Lagoa

USF Coophavilla

USF Batistão