Metralhadoras e fuzis que pertence ao exército foram apreendidos na fronteira

Metralhadoras e fuzis de uso restrito e registrado ao exército brasileiro e paraguaio foram apreendidos neste final de semana pelos agentes da Polícia Nacional, em uma residência em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia local, o armamento encontrado foi usado na execução do pastor Walfrido Arce no dia 22 deste mês.

De acordo com informações dos sites ABC Color e Porã News, as armas encontradas pelos agentes da Polícia Nacional estão catalogadas pela Diretoria de Materiais de Guerra (Dimabel). Alguns desses fuzis de calibre 5.56 pertencem ao exército brasileiro, mas foram encontrados nas mãos de organizações criminosas que comandam a região de fronteira.

Ainda segundo a Polícia Nacional, o armamento apreendido neste final de semana tem ligação direta com a morte de familiares de Ronaldo Acevedo. O material que contém cartuchos de fuzil 5.56 também está relacionado a assaltos de carros blindados e agências bancárias na região do Distrito de Pirapó, no Departamento de Itapúa. Esses mesmos cartuchos foram encontrados também em crimes na cidade de San Pedro Del Paraná.

Equipes da Polícia Nacional continuam as investigações em busca dos pistoleiros que mataram o pastor Walfrido Arce na semana passada. Durante as investigações, no Departamento de Amambay, foram encontradas 104 munições de metralhadoras, sendo 27 delas possuem registro na Dimabel.

Veja também: Pastor executado em frente de igreja já foi preso com cocaína