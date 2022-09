Pastor evangélico é morto a tiros na porta de igreja

O pastor Wilfrido Arce foi morto a tiros na noite de ontem (22), em frente de uma igreja onde congregava, no bairro Jardim Aurora, em Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira seca com Ponta Porã. Os suspeitos não foram localizados.

Segundo informações policiais, o crime aconteceu na Avenida Guyra Campana e Mainumby, quando o pastor evangélico estava entrando na igreja, e surpreendido por um desconhecido, que efetuou os tiros. A vítima morreu no local.

Além da igreja, Arce também é proprietário de uma loja de construção e também de outro comércio de ferramentas.

A Polícia Nacional e representantes do Ministério Público foram no local do crime.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.