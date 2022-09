Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Cornélio promete pensar. Joana volta para casa. Batista vai até lá e tenta comprar Edmundo. Edmundo dá uma lição de moral em Batista. Joana o manda embora e pede que ele não volte nunca mais. Joaquim manda Januário se aconselhar com Petruchio. Dinorá afirma que foi coagida pelo irmão, quando inventou a doença de Bianca. Cornélio resolve lhe dar uma chance e os dois se reconciliam. Calixto e Mimosa se casam. Petruchio dá as alianças de presente. Januário conta para Petruchio que Lindinha está na casa de Kiki. Bianca ouve e conta a Catarina.

A Favorita

Flora finge estar magoada e vai para casa, deixando todos constrangidos. Halley se levanta logo depois e Lara o acompanha até o carro. Flora e Silveirinha conversam sobre Zé Bob e sua cúmplice. Flora está certa de que é uma mulher por causa da echarpe que estava na cama do jornalista, mas Silveirinha não confirma sua suspeita sobre Cilene. Irene se desculpa com Flora e pede que ela não fique magoada com Gonçalo. Zé Bob se dá conta de que Flora roubou seu celular, quando Donatela surge e avisa que Flora montou uma armadilha e quase a viu.

Mar do Sertão

Tertulinho passa mal quando Candoca pede o divórcio. Deodora afirma ao Coronel que José deseja acabar com a vida de Tertulinho. Lorena garante a Labibe que descobrirá de onde Vanclei e Xaviera se conhecem. Eudoro Cidão confronta Cira. Labibe se incomoda quando Latifa tenta lhe arranjar um casamento. Nivalda sequestra o burro de Timbó para usar a tornozeleira eletrônica no lugar de Sabá Bodó. Timbó se desespera com o sumiço de Shop Cênti. Lorena questiona Vanclei, mas acaba beijando-o. Xaviera reconhece Maruan e faz uma reverência, deixando Labibe intrigada.

Cara e Coragem

Clarice fala com seu pai em um sonho. O médico consegue estabilizar o estado de Clarice. Rebeca se emociona ao saber o nome de sua mãe. Lou expulsa Renan de seu quarto do hospital quando ele tenta controlar sua vida novamente. Jéssica confronta os bandidos. Lou se emociona quando Pat a chama de irmã. Martha se aconselha com Regina sobre o pedido de Caio para viajar. Alfredo pergunta porque Olívia não contou a ele que teve uma filha com Joca. Nadir atira os pertences de Joca pela janela. Leonardo não gosta dos comentários de Caio sobre Martha.

Pantanal

José Lucas avisa a José Leôncio que assumirá o filho de Irma, e fica aliviado quando o pai consente em colocar o seu sobrenome na criança. Guta diz à mãe que não confia em Alcides. Maria Bruaca avisa a Guta que irá para o Sarandi antes de o neto nascer. Tibério e Muda se desentendem por causa da vingança contra Tenório. Tenório rende Maria Bruaca e Alcides, e tortura o peão. Alcides diz a Maria Bruaca que Tenório o marcou para sempre. Alcides e Maria Bruaca inventam que foram atacados por uma onça, para justificar seu desaparecimento.

Poliana Moça

Marcelo está de volta dando aulas presenciais. João fala para Marcelo que está feliz em vê-lo bem e disposto. Renato esbarra com Helô e troca olhares profundos. Renato encontra Marcelo e conta que pediu Ruth em namoro, que a diretora ainda não aceitou, mas que ele está confiante. Otto revela à equipe que o teste da Escola dos Sonhos foi um sucesso, que a plataforma de ensino à distância é a mais confiável e avançada até hoje. Helena mima Éric dando um pacote de bolacha na frente da Poliana para provocá-la.