Adolescente de 14 anos mata jovem cadeirante em escola

Uma jovem de 19 anos, que é cadeirante, foi morta na manhã de hoje (26) após sofrer um ataque em uma escola municipal, no bairro de São Pedro, em Barreiras (BA). Informações da Polícia Militar, o responsável pela morte, pulou o muro e atacou Geane da Silva de Brito com uma arma branca e com um disparo de arma de fogo.

De acordo com a prefeitura do município, o autor do crime tem 14 anos e se encontra em estado grave após ser baleado.

Segundo o Potal Uol, a jovem é aluna do 9º ano do ensino fundamental. Até o momento não há informações de mais vítimas. Informações da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, após matar Geane, o adolescente tentou fugir do local, mas foi ferido a tiros. O tiro segundo a Pm, saiu de uma terceira pessoa que até o momento não foi identificada.

O rapaz foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está internado na Santa Casa do município. A unidade de saúde não divulgou o seu estado de saúde.

Conforme informações divulgadas pelo Portal Uol, o atirador também é estudante da escola, mas não vinha frequentando o local.

Com o adolescente, um revólver calibre 38, duas armas brancas e uma “aparente” bomba caseira foi encontrada com o jovem. O material foi encaminhado à 11ª Coordenadoria Regional do Interior. Equipes da Polícia Civil investigam o caso.

