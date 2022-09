Pastor executado em frente de igreja já foi preso com cocaína

Executado a tiros na noite de ontem (22), enquanto chegava na igreja onde congregava, o pastor evangélico Wilfrido Arce Cáceres, de 41 anos, tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Segundo informações da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), Arce foi preso em 2009, no município paraguaio transportando cocaína.

A vítima era proprietária da casa evangélica, Igreja do Céu, localizada na Avenida Guyra Campana e Mainumby, no bairro Jardín Aurora, onde aconteceu o crime. Informações dos agentes da SENAD, Arce foi assassinado com 8 tiros de pistola 9 milímetros.

De acordo com as investigações, Arce foi morto por pistoleiros que estava a sua espera no local. A Polícia Nacional e representantes do Ministério Público estiveram no local em busca de informações.

Ainda de acordo com os agentes da SENAD, o pastor seria dono de uma loja de materiais de construção e também de outro estabelecimento de ferragens.

O caso foi registrado pela Polícia Nacional e será investigado pela Secretaria Nacional Antidrogas.

Veja também: Pastor evangélico é morto a tiros na porta de igreja

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.