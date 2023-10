Paraguaio Matías Rojas é confirmado por quatro temporadas no Corinthians

Matías Rojas será o primeiro reforço do Corinthians nesta janela de transferências. A chegada do atleta paraguaio foi confirmada por Alessandro Nunes, gerente de futebol corintiano, após a vitória sobre o Liverpool-URU por 3 a 0, na noite de quarta-feira (29).

Segundo Lance!, o contrato de Rojas com o Racing acaba no dia 30 de junho, e o plano da diretoria corintiana é anunciá-lo na abertura da janela de transferências, no dia 3 de junho. Ele assinará contrato de quatro temporadas.

O Racing tentou um ultimato por Rojas nas últimas semanas, mas não conseguiu chegar nas cifras apresentadas pelo Corinthians. Em sua despedida do clube argentino, Rojas marcou de falta um dos gols na vitória por 4 a 0 contra o Ñublense, na Libertadores.

Pendências financeiras

Para registrar o meia no BID da CBF, o Corinthians precisa quitar suas pendências financeiras, já que está impedido de inscrever novos atletas pelo não pagamento de intermediações nas contratações de Boselli e Bruno Méndez. Tão logo o Timão quite suas pendências o "transfer ban" cai imediatamente.

