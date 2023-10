Pesquisa da CNC aponta empresários mais cautelosos

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) registrou redução em Campo Grande no mês de junho, segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), divulgada esta semana. O índice alcançou 110,2 pontos, ante os 119,0 de maio.De acordo com a pesquisa, 40% dos entrevistados afirmam que a expectativa é que a expectativa para o comércio é “melhorar muito” e outros 38,2, “melhorar um pouco”.

“É um cenário de cautela e preocupação para o empresário. Está sendo discutida a reforma tributária, onde estudos da CNC mostram que o setor de serviço pode arcar com um aumento de até 260% caso ela seja aprovada da forma como está”, explica a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira. “No entanto, outras sondagens, como a da intenção de consumo das famílias (ICF), que aponta um aumento de 2% e programas federais como o ´Desenrola Brasil´ e o que foi anunciado recentemente e que propõe reduzir juros do cartão de crédito, além da alta do PIB motivada pelo agro e a expectativa de redução da inflação, podem contribuir para um segundo semestre com números mais positivos”.

A pesquisa do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) tem como objetivo produzir um indicador inédito com capacidade de medir, com a maior precisão possível, a percepção que os empresários do comércio têm sobre o nível atual e futuro de propensão a investir em curto e médio prazo. Em outras palavras, um indicador antecedente de vendas do comércio, a partir do ponto de vista dos empresários comerciais.

