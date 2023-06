Dr. Victor Rocha defende investimentos para ampliar serviços no Hospital São Julião

Em reunião na Câmara ficou acertada a renovação do contrato com a Prefeitura será realizada na sexta-feira (30)

O vereador e presidente da Comissão de Saúde, vereador Dr. Victor Rocha participou de reunião na Câmara Municipal de Campo Grande com representantes do Hospital São Julião e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), na manhã desta quinta-feira (29) na sede do poder legislativo.

Em pauta a continuidade dos atendimentos realizados pela instituição em virtude do fim do contrato com a prefeitura de Campo Grande que precisa ser renovado, bem como o pagamento de dos valores em abertos das cirurgias eletivas realizadas de dezembro de 2022 a março de 2023 no valor aproximado de R$ 472 mil; serviços prestados e o pagamento das emendas parlamentares.

Segundo o presidente da Comissão de Saúde, Dr. Victor Rocha atualmente o contrato do Hospital São Julião está em torno de R$ 1,7 milhões, sendo que deste valor R$ 957 mil são recursos do governo federal, R$ 410 mil são recursos do governo do Estado e cerca de R$ 300 mil são da prefeitura de Campo Grande.

Victor Rocha explicou que ficou definido na reunião que o contrato que está vencendo, será renovado nesta sexta-feira (30), garantido a manutenção dos atendimentos do Hospital São Julião. “Esse contrato vence dia 30 de junho e precisa ser renovado para que o Hospital São Julião não paralise os atendimentos oferecidos à população, como, consultas, tratamentos, cirurgias gerais e oftalmológicas”.

Outro ponto definido é a votação de suplementação financeira para custeio dos serviços suspensos de cirurgia geral, que deverá ser enviada para a Câmara Municipal até a sexta-feira da próxima semana, pois após a autorização do legislativo, a prefeitura de Campo Grande poderá efetuar o pagamento de R$ 2,5 milhões das emendas parlamentares do Senador Nelsinho Trad, da Senadora Soraya Thronicke e do deputado federal, Dr. Luiz Ovando.

Segundo o hospital, com o pagamento das emendas serão restabelecidos o serviço de cirurgia geral, com a previsão de serem realizadas 1200 cirurgias por ano.

“Após o pagamento das emendas parlamentares o Hospital irá aumentar 10 leitos clínicos que já oferece 150 leitos clínicos auxiliando com a demanda reprimida em mais de 1000 cirurgias gerais só no Hospital São Julião. Essa fila de espera precisa ser resolvida e o São Julião é de fundamental importância como prestador de serviço de excelência”.

Sobre os procedimentos já realizados ficou acertado o pagamento de cerca de R$ 400 mil. Por fim, o vereador Dr. Victor Rocha sugeriu a realização de incremento de recursos no valor de R$ 300 mil, fruto de repasse financeiro da União, Estado e Município. “O São Julião tem uma ampla capacidade de produção, porém por defasagem no repasse financeiro não pode ampliar os atendimentos (consultas, tratamentos e cirurgias gerais eletivas), oferecidos pela instituição. A população tem sido a maior penalizada com a falta desses atendimentos e se não resolvermos a situação do São Julião e dos demais hospitais, como a Santa Casa e a Maternidade Cândido Mariano, corremos o sério risco de um colapso na saúde pública da Capital.

Outro recurso que o Hospital São Julião aguarda receber é de R$ 70 mil fruto do Incremento MAC (Incremento Temporário do Teto da Média e Alta Complexidade), pois recebeu do Fundo Nacional de Saúde esse valor em virtude de ter superado a produção oftalmológica oferecida pela instituição.

“Estamos há mais de 20 anos prestando um serviço de excelência para Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul, nossa vinda aqui na Câmara é ter o apoio dos parlamentares para que nossa instituição possa continuar trabalhando em prol da saúde da população, pois se a situação financeira não for resolvida, além dos atendimentos não serem mais prestados, seremos obrigados a demitir nossos funcionários”, disse Carlos Melke presidente do Hospital São Julião.

A reunião contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges; e da Comissão de Saúde composta pelos vereadores, Dr. Victor Rocha (presidente); Prof. André Luis (Vice-Presidente), Dr. Jamal, Dr. Loester e Tabosa (membros) e os vereadores, Edu Miranda; Coronel Alírio Vilassanti, Silvio Pitu, Zé da Farmácia, Aldemir Santana, Papy, William Maksoud; o secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, superintendente de Relações Institucionais da Sesau, Yama Albuquerque Higa; o presidente do Hospital São Julião, Carlos Melke, a superintendente de Gestão – Jéssyka Mendes e o advogado Luiz Pedro (ambos do São Julião). Acesse também: Divergência nacional atinge PL de MS em pré-candidatura

Com informações da assessoria