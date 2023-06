Leocir Dall’astra é o novo técnico do Operário para continuidade da Serie D

No início da tarde de ontem (27), a diretoria do Operário Futebol Clube confirmou a contratação de Leocir Dall’astra, de 63 anos. O novo comandante chegou em Campo Grande na tarde de ontem, e já teve seus primeiros contatos com o elenco. A apresentação oficial do novo treinador será na tarde de hoje (28), às 14h, no Clube Ypê e com transmissão pelo canal Operário TV, no YouTube.

Dall’astra é gaúcho e seu último clube foi o Pelotas (RS). Essa será a primeira vez que irá trabalhar no futebol de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, ele trabalhou no Operário de Várzea Grande em 2018 e 2021.Leocir também passou por Glória de Vacaria, Inter de Santa Maria, São José e Guarani de Venâncio Aires.

O novo comandante será apresentado ainda hoje, logo após irá direto para o Centro de Treinamento, onde deve comandar os primeiros trabalhos com o elenco. O próximo jogo do Operário é contra o Maringá-PR, sábado (01), às 16h, no Estádio Jacques da Luz.

Logo após, os próximos confrontos do Operário serão contra a Patrocinense-MG e XV de Piracicaba, ambos fora, e Ferroviária-SP em casa – Atualmente, o Operáiro tem ito pontos, é lanterna do Grupo A7, seis pontos a menos que Ferroviária e Maringá, quarto e quinto colocados, respectivamente.

