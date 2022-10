Em 5 horas de eleição, 50 urnas são substituídas em MS

O 2º turno das eleições segue movimentado em todo Mato Grosso do Sul, nas primeiras 4 horas de eleição 50 urnas precisaram ser substituídas em diferentes municípios do Estado. Em MS, 7.197 seções estão abertas para votação.

Dados do último boletim do TRE-MS (Tribunal regional eleitoral) divulgado às 12h deste domingo (30), registraram 140 ocorrências, 50 urnas precisaram ser substituídas e 90 apresentaram problemas diversos como reajustes, reinicialização de urnas e troca de bobinas.

Entre os municípios com ocorrências estão: Água Clara, Água Clara, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Bela Vista, Bodoquena, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Deodápolis, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Inocência, Jaraguari, Ladário, Ladário, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Ponta Porã, Rio , Brilhante e São Gabriel do Oeste.

Na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), um dos maiores colégios eleitorais da Capital, um dos blocos ficou sem energia elétrica e gerou atraso na votação, com isso as seções 110 e 242 precisaram ser realocadas.

Conforme o boletim divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até às 9h, foram 929 urnas eletrônicas substituídas em todo o país por apresentarem algum tipo de mau funcionamento.

