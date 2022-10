Falta de energia atrasa votação na UFMS

O 2º turno das eleições começou tumultuado em Campo Grande, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), um dos maiores colégios eleitorais da Capital, um dos blocos ficou sem energia elétrica e geraram atraso na votação.

Conforme informações apuradas no local os blocos estão sem luz desde o início da manhã de hoje, contudo, a votação segue em andamento visto que as urnas eletrônicas possuem uma bateria interna, com 12h de duração, que permite que ela seja usada mesmo estando fora da tomada.

Fiscais das sessões informaram que a Energisa e a equipe de energia elétrica da UFMS foi notificada, com isso sessões 110 e 242 precisaram ser realocadas para outro local dentro da Universidade.

Para evitar problemas o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) orienta que os mesários, sempre verifique, se bateria está totalmente carregada, e se a urna está ligada na tomada para não haver consumo a bateria sendo necessário a troca da urna, o que pode gerar atraso na votação.

A votação em Mato Grosso do Sul iniciou às 7h da manhã e segue até às 16h, neste segundo turno mais de 1.996.510 eleitores sul-mato-grossenses vão às urnas decidir o novo presidente e governador do Estado.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.