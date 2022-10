Comércio varejista de MS deve abrir 2 mil vagas de emprego para fim do ano

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul deve abrir 2 mil vagas temporárias no fim do ano para o período de vendas do Natal, de acordo com o levantamento realizado pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

A estimativa no ano passado era de 1,47 mil e o índice pré-pandemia era de 1,3 mil em 2019.

A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio- -MS, Regiane Dedé de Oliveira, explica que, em relação a 2020, o primeiro ano da pandemia, o aumento foi de aproximadamente mil vagas diretas.

“É um momento muito oportuno para aquela pessoa que está procurando por uma vaga de trabalho e que encontra no emprego temporário uma oportunidade de contratação efetiva”, relata Regiane.

Conforme a pesquisa, as maiores contratações devem ocorrer no segmento de hiper e supermercados com 945 vagas, em seguida pelo setor de utilidades domésticas e eletroeletrônicos com 309 vagas, e pelo vestuário e calçados com 298 contratações.

Já as livrarias e papelarias aparecem com 165 vagas e demais segmentos totalizam 233 contratações. O levantamento da CNC tem uma previsão para que haja um aumento de 2,1% nas vendas de fim de ano no varejo como um todo, no país.

As informações têm como base os aspectos sazonais de admissões e desligamentos no comércio varejista, registrados mensalmente pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

