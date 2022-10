André Puccinelli apoia de forma espontânea Capitão Contar

O ex-candidato ao governo, André Puccinelli (MDB), afirma ser voluntário na campanha do Capitão Contar (PRTB), e que não aceitaria cargo algum afirmou durante a votação na Capital.

Pucinelli votou em escola da Capital e foi acompanhado de sua esposa e confirmou seu voto ao candidato do PRTB. “Eu espero que aqui no MS tenha mudanças. Estou apoiando voluntariamente e uma nova equipe que pensa no Estado. E mesmo que eu fosse convidado eu não penso em participar “, afirmou André.

