Sejusp acata decisão do TSE e não divulgará boletins durante votação do segundo turno

O ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou que não irá divulgar boletins de 2 em 2 horas, com resultados de ações realizadas em virtude das eleições de 2022. O secretário adjunto da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Coronel Ary Carlos Barbosa, anunciou nesta manhã (30), em coletiva de imprensa, que a decisão será acatada.

As informações são de que o balanço final será divulgado na segunda-feira (31), após a realização do segundo turno eleitoral.

O secretário comentou que espera um segundo turno tranquilo. “Temos muitas denúncias de crimes eleitorais como facilitação, de compra de voto, boca de urna, mas nada comprovado”, disse à imprensa. Ele também comentou que o primeiro turno foi tranquilo, com incidentes que logo foram resolvidos. “No primeiro turno, tivemos somente dois crimes mais graves, que no caso foi o roubo de uma urna eleitoral e o caso de um jovem que passou cola nas teclas de uma urna”.

Nas eleições do segundo turno, foram mobilizados 8 mil agentes das forças estaduais e mais 2,5 mil militares do exército para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Decisão

No segundo turno eleitoral, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleleitoral), Alexandre de Moraes, determinou que tanto a PF (Polícia Federal), quanto a PRF (Polícia Rodoviária Federal), se abstenham de realizar ações que possam impactar no transporte público de eleitores, seja gratuito ou não.

Em nota, a PF afirmou que, com isso, será inviável também divulgar os boletins de duas em duas horas ao longo deste domingo.

Veja a nota da PF na íntegra:

“Dentre as suas atribuições legais e constitucionais a Polícia Federal atua historicamente, em conjunto com as demais forças de segurança pública, na prevenção e repressão a crimes eleitorais.

Desde 2018, a PF acompanha o pleito eleitoral nos Centros Integrados de Comando e Controle no papel de coordenar e fornecer informações relacionadas aos procedimentos de Polícia Judiciária formalizados em sistemas oficiais da própria Instituição, com atuação de equipe dedicada ao longo do dia das eleições e das datas anteriores.

Os dados das ações da Polícia Federal integravam boletim divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de duas em duas horas e eram repassados à imprensa por meio da Coordenação-Geral de Comunicação Social e pelas equipes de comunicação social regionais tão logo estivessem disponíveis para divulgação, tudo almejando cumprir com o princípio constitucional da transparência.

Todavia, a Polícia Federal informa que a divulgação na data de hoje (30/10) dos dados sobre ações e operações deflagradas pela PF no combate a crimes eleitorais foi proibida pela decisão (ID 15831 2347) do Ministro Alexandre de Moraes no Processo 0601800-39.2022.6.00.0000 (TSE), razão pela qual não serão publicizadas.”

Serviço

Em caso de irregularidades e crimes eleitorais, as denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 (Polícia Militar).

O MPT/MS (Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso do Sul) também está com plantão de denúncias ativo. As três unidades (Campo Grande, Dourados, Três Lagoas) irão atender no período das 7 às 16 horas (horário de MS), para receber os cidadãos que forem vítimas de assédio eleitoral no trabalho ou presenciarem atitudes discriminatórias por parte dos empregadores.

O plantão também abrange outros MPT em todo o país. De acordo com a instituição, o objetivo é permitir uma resposta rápida e efetiva frente ao aumento expressivo de denúncias da prática de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, que já chegam a mais de 1.600 até o momento.

A denúncia poderá ser feita por meio dos seguintes canais e nos seguintes horários:

Portal do MPT-MS

Por meio do link: www.prt24.mpt.mp.br/servicos/denuncias

24 horas

App MPT Pardal

Disponível gratuitamente para smartphones que utilizam sistema Android e IoS

24 horas

Pelo telefone do MPT/MS

(67) 3358-3000

Entre 7 e 16 horas (horário MS)

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: