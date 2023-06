Quilo do frango acumula queda de 23,95% em um ano

Pesquisa do jornal O Estado mostra que no ano passado custava R$ 9,98, e neste ano passou para R$ 7,59

O preço do quilo do frango, vendido nos supermercados, tem apresentado queda nos últimos meses. Conforme pesquisa de preço feita pelo jornal O Estado, em setembro do ano passado, por exemplo, estava R$ 9,98 e em junho passou para R$ 7,59. Ou seja, uma queda de 23,95% em 12 meses. O levantamento é feito em seis estabelecimentos de Campo Grande.

Conforme o último Boletim Rural, divulgado pela Famasul em maio, o preço médio para o frango abatido em março, em Mato Grosso do Sul, foi R$ 9,80 o quilo. Houve desvalorização de 8,67%, em relação à março. “A melhora no custo de produção contribuiu para o arrefecimento do preço no atacado, o que estimula a competitividade da carne de frango em relação às demais proteínas”, diz o boletim.

Segundo análise da consultora técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira, no atacado de MS, o preço médio do frango abatido em maio apresentou discreta valorização de 0,35%, em relação a abril. E em um ano houve valorização de 2,12%.

“O estímulo para a valorização no preço do frango vem da demanda. As exportações brasileiras estão aquecidas. Há redução da oferta de carne no mercado interno e isso propicia ambiente favorável para o bom desempenho dos preços”, destacou.

Impacto

O proprietário do Mercado Central, Rivaldo Figueiredo, afirma que teve uma queda de 5% no preço do frango em seu estabelecimento. “Normalmente, compro o produto no atacado, não é direto com as indústrias. Por isso que do mês de maio para junho houve uma queda pequena de 5%. Antes, vendia o kg do frango por R$ 11,99 e, atualmente, está R$ 10,99.”

Segundo o funcionário da Casa de Carne Vieira, Fabiano Vieira, o frango teve queda no preço de 40%. “Do mês de maio para junho, tivemos uma queda bem grande no preço, que atualmente está R$ 10. O preço antigo era R$ 14. Com isso, percebemos que houve um grande movimento de clientes e o número de vendas cresceu. Muita gente está procurando pelo frango”, destacou.

A aposentada Elisa Teixeira, de 69 anos, percebeu que o preço do frango abaixou e destaca que isso é bom para todos. “O valor da coxa e sobrecoxa de frango estava muito alto, nos últimos dias. Tem marcas que ainda estão com o preço alto, mas os que eu compro estão mais acessíveis e valendo a pena comprar.”

Preços

Na pesquisa realizada no dia 3 de junho de 2022, no Pires, o quilo do frango congelado estava R$ 9,98; no Assaí, R$ 9,85; no Nunes, R$ 9,98; Fort, R$ 9,49; Atacadão, R$ 8,99. Já no dia 2 de junho de 2023, o preço no Pires foi encontrado por R$ 9,98; Assaí, R$ 7,59; Nunes, R$ 13,99; Comper, R$ 7,99; Atacadão, R$ 7,90 e Fort Atacadista, R$ 9,90.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.