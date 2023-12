Com frio de 6ºC na Capital, cerca de 230 moradores em situação de rua são acolhidos nos abrigos

Desde a chegada da frente fria que derrubou as temperaturas e provocou chuvas em Campo Grande no último domingo (11), equipes estão nas ruas da Capital para oferecer cobertores e acolhimento a quem não tem abrigo e precisa enfrentar o frio nas ruas. Nos últimos dias, foram mais de 200 pessoas ajudadas. Na manhã de ontem (14), os termômetros registraram 7,5ºC e a baixa temperatura provocou uma morte por hipotermia.

Segundo informações do meteorologista Natálio Abraão, pelo segundo dia consecutivo, a cidade de Ponta Porã registrou as menores temperaturas do Estado. Na manhã de ontem (14), o município marcou 4,9ºC com sensação de -2,8ºC. No restante de Mato Grosso do Sul, os termômetros se mantiveram baixos. Em Amambai, foram registrados 6,7ºC; Sete Quedas, 6,4ºC; Itaquiraí, 8,5ºC; Juti, 7,9ºC; Caarapó, 7,5ºC; Dourados, 6,9ºC; Itaporã, 8ºC; Maracaju, 7,5ºC; em Sidrolândia, 7,4ºC; em Corumbá, 8,6ºC com sensação de 5,1ºC e em Três Lagoas, 11,5ºC com sensação de 10ºC.

Ao jornal O Estado, a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) informou o balanço dos acolhimentos realizados nos últimos dias. No total, 230 pessoas foram encaminhadas para as unidades de acolhimento da Capital, de segunda-feira (12) até a manhã dessa quarta-feira (14). Abordagens em pontos críticos da cidade também foram realizadas, onde 53 moradores de rua receberam cobertores para enfrentar a onda de frio. Entre os acolhidos em situação de rua estão homens e mulheres, além de crianças e adolescentes, sendo a maioria deles adulto e do sexo masculino.

Para realizar as buscas, 11 grupos se revezam em turnos, nos sete dias da semana, incluindo feriados e finais de semana. As ações têm ocorrido no período da manhã, tarde, noite e madrugada, realizadas por equipes compostas por educadores sociais, psicólogos e voluntários.

SERVIÇO: Ao encontrar uma pessoa em situação de rua que necessita de acolhimento, a população pode avisar a equipe de Serviço Especializado em Abordagem Social, entrando em contato pelos telefones (67) 99660-6539 ou 99660-1469. Os atendimentos são feitos 24h.

Duas pessoas morrem com sinais de hipotermia

O frio que fez em Campo Grande pode ter feito a primeira vítima. Um homem em situação de rua, identificado como Sidirlei Carvalho, de 57 anos, foi encontrado morto em frente a uma madeireira, na manhã de ontem (14), no Jardim Monumento, em Campo Grande. A suspeita é de hipotermia.

Conforme a Polícia Militar, um funcionário do estabelecimento foi quem encontrou o homem deitado na calçada, pouco depois das 6h. O trabalhador também contou ter pensado que a pessoa estava dormindo, mas não teve sucesso ao tentar acordá-la. Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas apenas constatam a morte.

O homem, aparentemente idoso, estava com calça jeans, camiseta e chinelos ao lado. Segundo a perícia, não haviam marcas de agressão, nem mesmo outro tipo de ferimento no corpo da vítima, o que aumenta a suspeita de hipotermia.

No interior do Estado, em Ponta Porã, um homem conhecido como “Brian”, que vivia em situação de rua, também foi encontrado morto, na manhã de ontem (14). Equipes da Defesa Civil comprovaram que a causa do óbito foi hipotermia. A região da fronteira entre o Brasil e o Paraguai foi a que obteve as menores temperaturas pelo segundo dia consecutivo, alcançando valores de -2,8ºC de sensação térmica.

