Centro Internacional de Negócios debate o mercado muçulmano

O CIN/MS (Centro Internacional de Negócios de Mato Grosso do Sul), em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, realiza na próxima terça-feira (15) o workshop “Como o Halal impulsionará a internacionalização da sua marca”. O evento ocorrerá das 8h30 às 12 horas, no edifício Casa da Indústria, em Campo Grande. É aberto ao público e voltado para empresários do setor de alimentos e bebidas, que desejam exportar para o mercado árabe.

O Halal é um selo que certifica que a produção foi feita dentro do que é permitido pela religião muçulmana. Para exportar para esses países, é necessário cumprir com normas culturais e religiosas das nações islâmicas. Por esse motivo, surgiu o Projeto Halal do Brasil, uma iniciativa de incentivo a empresas para viabilizar a exportação aos mercados muçulmanos, com ações de aperfeiçoamento, capacitação, certificação e troca de experiências de negócios no segmento Halal.

São mais de 2 bilhões de pessoas que consomem US$ 1,3 bilhão em alimentos e bebidas anualmente nos países islâmicos. Segundo Aurélio Rocha, diretor do CIN-MS, este mercado enxergou em Mato Grosso do Sul um grande pólo produtor do setor. “A gente está trazendo esse evento para mostrar para o empresário do estado que é possível exportar para o mundo árabe. Vale ressaltar que nós temos raízes culturais, temos uma grande colônia sírio-libanesa e queremos impulsionar os negócios também. Nós temos uma indústria de alimentos que é sustentável, que tem qualidade, tem rastreabilidade e que agora também terá esse componente da religiosidade”, destacou.

