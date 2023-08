Prefeitura convoca aprovados para operador de teleatendimento

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial n° 7.158 desta sexta-feira (11), a convocação de candidatos aprovados em Processo Seletivo do Programa de Contratação Temporária, para atuarem como operador de teleatendimento.

Conforme o edital de n.09/2022-39, publicado na página 3, os candidatos foram classificados no limite das vagas oferecidas no Processo Seletivo Simplificado para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesa com pessoal.

Os convocados devem comparecerem na Secretaria Municipal de Gestão, conforme relação nominal, local, data e horário, especificados no Anexo Único a este Edital, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

