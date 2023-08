Inscrições para Castração de cães e gatos encerram nesta sexta-feira em Dourados

As inscrições para o programa de castração de cães e gatos promovido pela prefeitura estão chegando ao fim nesta sexta-feira (11). Embora o atendimento presencial tenha encerrado ao meio-dia, aqueles que ainda desejam cadastrar seus animais podem fazê-lo por meio do site da prefeitura (https://cidadao.dourados.ms.gov.br/castracao/) até às 23h59 de hoje.

A iniciativa visa oferecer um serviço de castração gratuito para cães e gatos, sendo selecionados os animais com base nos cadastros realizados, seguindo critérios específicos. Um comitê técnico estabeleceu as normas que nortearão o programa, que tem como objetivo atender animais machos acolhidos por entidades de proteção e famílias em situação de vulnerabilidade social, desde que estas estejam devidamente cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).

Nessa primeira fase, as vagas disponíveis serão distribuídas de acordo com critérios preestabelecidos, considerando a condição socioeconômica do tutor, a ordem de inscrição e a idade do animal. Até o momento, o programa já recebeu o cadastro de 688 animais.

De acordo com o cronograma estipulado, a divulgação da classificação dos inscritos será realizada no dia 18. A convocação dos selecionados começará a partir do dia 31, incluindo informações sobre o local e agendamento para a realização dos procedimentos. A previsão é que as castrações efetivamente iniciem no dia 4 de setembro.

A castração de animais é uma prática recomendada por especialistas para o controle populacional e a saúde dos pets. Além disso, essa iniciativa busca auxiliar entidades de proteção animal e famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo o bem-estar dos animais e contribuindo para a construção de uma sociedade mais consciente em relação aos cuidados com os animais de estimação.

Com informações da Prefeitura de Dourados