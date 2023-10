IFMS abre vagas para graduação gratuita em 8 municípios

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 581 vagas remanescentes de graduação, disponíveis nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Três Lagoas.

São 17 opções de cursos superiores, entre bacharelados, licenciaturas e tecnologias: alimentos, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Automação Industrial, Computação, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Pesca, Jogos Digitais, Processos Metalúrgicos, Química, Redes de Computadores e Sistemas para Internet.

Há vagas ofertadas exclusivamente a candidatos que cursaram o todo o ensino médio na rede pública de ensino.

A seleção é aberta àqueles que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 em diante, tendo obtido nota acima de zero na redação e nas provas das demais áreas do conhecimento. As regras do processo seletivo estão disponíveis no edital publicado na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições

Podem ser feitas até 17 de julho, na Página do Candidato. Tanto as inscrições quanto os cursos são inteiramente gratuitos.

O candidato deverá informar obrigatoriamente um endereço de e-mail válido para receber o comprovante de inscrição, bem como eventuais informações relativas ao processo seletivo.

Ao se inscrever, o candidato autoriza o IFMS a consultar o resultado obtido no Enem junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Por isso, a inscrição deve ser feita utilizando o CPF do próprio candidato, para consulta no arquivo de notas do exame.

Seleção

Será feita com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições do Enem realizadas a partir de 2013. Os pesos por área de conhecimento para o cálculo da nota, em cada um dos cursos ofertados, estão disponíveis no item 5 do edital de abertura do processo seletivo, publicado na Central de Seleção.

A divulgação dos candidatos aptos à matrícula e em lista de espera está prevista para 20 de julho. As matrículas deverão ser feitas entre 24 e 28 do mesmo mês. As aulas terão início no dia 24 de julho.

Vagas residuais

Caso as vagas remanescentes não sejam preenchidas de acordo com o cronograma do edital, o IFMS irá divulgar a relação de vagas residuais no dia 3 de agosto.

Qualquer cidadão que tenha o ensino médio completo poderá se inscrever para as vagas residuais entre 7 e 11 de agosto. As inscrições deverão ser feitas presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus do Instituto Federal em que o interessado pretende estudar.

Dúvidas sobre o processo seletivo devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]

