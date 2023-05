“Mato Grosso do Sul é a bola da vez”, afirma presidente da Fiems

O presidente do Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Sergio Longen divulgou na manhã de hoje (16), números em relação ao crescimento da indústria nos últimos anos em Mato Grosso do Sul, colocando o setor como o segundo que mais representa para o PIB (Produto Interno Bruto) do Estado. Durante o anúncio, foi mostrado metas e valores para o crescimento até 2025.

Segundo apresentado, Mato Grosso do Sul cresceu 10,7% em 2022, equivalente a 156,8 bilhões. A projetação da FIEMS para este ano é de subir mais 5,9% batendo o valor superior de R$ 166 bilhões. Com esses números, espera-se que o Estado cresça novamente próximo de 7,1% em 2024, apresentando números acima dos R$ 177,8 bilhões.

Conforme os dados apresentados da entidade, os serviços de comércio e industria se mantém estável em relação ao PIB de 2022. Ano passado, obteve um índice de 24% no crescimento, representando R$ 142,4 mil trabalhadores com empregos formais com carteira de trabalho.

“Procuramos avaliar as relações e também dar 0 suporte ao setor industrial, ainda mais que Mato Grosso do Sul é a bola da vez por conta de investimentos que vem sendo aplicados. A gente vem trabalhando muito nos últimos anos, alinhando com o Governo Federal, independente do partido político, da pessoa que está lá, até porque o Governo é um parceiro importante para as ações privadas construídas pelo sistema S”, disse Longen.

MS é o estado com maior crescimento da indústria nos últimos 14 anos.

Durante a coletiva, Logen apresentou dados anunciando que Mato Grosso do Sul é o estado com maior crescimento econômico industrial nos últimos 14 anos, com taxa nominal média de 15,3% ao ano.

Segundo o gráfico mostrado a imprensa, o setor PIB do estado aumentou a sua participação de 7% para 21%; enquanto a indústria nacional teve sua participação no PIB brasileiro reduzida de 27% para 23%. “Como vocês estão vendo, nenhum outro estado brasileiro apresentou números de crescimento como Mato Grosso Sul mostrou até agora”, afirmou Ezequiel Resende, Coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems.

MS é o Estado que mais emprega

A Fiems também mostrou números dos segmentos industriais que mais empregam em Mato Grosso do Sul. Liderando o ranking de empregos, aparece o setor de frigoríficos e produtos de carne com mais de 32,8 mil pessoas empregadas em 2023. Os números são acompanhados da indústria da produção com mais de 28,3 mil contratados e em terceiro lugar na lista, aparece a indústria sucroenergética com mais de 20 mil empregados.

Com os números tão positivos para o PIB regional, Mato Grosso do sul deve ultrapassar pela primeira vez a marca de 5 bilhões de massa salarial para trabalhadores da indústria. “Hoje Mato Grosso do Sul é a bola da vez, porque temos grandes investimentos e desenvolvimento econômico em ação e entendendo que os números reais comprovam isso. Eu vejo que a indústria tem um papel fundamental nesse crescimento até porque é a segunda atividade econômica que mais cresce no estado”, detalhou o presidente da Fiems, Sérgio Logen.

