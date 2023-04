Bolsa cai e dólar fica abaixo de R$ 5,05 após anúncio de ministro

A Bolsa está em queda nesta quarta-feira (5), com os investidores reagindo principalmente ao anúncio de mudança na política de preços da Petrobras. Segundo analistas, o mercado sempre fica muito sensível a qualquer sinal de interferência política em estatais, especialmente na petroleira.

O dólar também recua, assim como os juros, influenciados principalmente por dados da economia americana. Os números mostram uma desaceleração maior que a esperada pelos economistas.

Às 13h20 (horário de Brasília), o Ibovespa operava em baixa de 1,02%, a 100.827 pontos. Na mínima do dia, o índice chegou a ficar abaixo dos 100 mil pontos. O dólar comercial à vista cai 0,74%, a R$ 5,045, caminhando para fechar no menor patamar desde 15 de junho de 2022.

Os juros futuros estão em queda. Para janeiro de 2024, as taxas variam de 13,23% do fechamento desta terça-feira (4) para 13,21%. Nos contratos para janeiro de 2025, os juros recuam de 11,99% para 11,96%. No vencimento em janeiro de 2027, a taxa cai de 11,99% para 11,89%.

Em entrevista ao canal GloboNews, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que haverá mudanças na política de preços da Petrobras. A empresa deixará de lado a paridade com os preços internacionais dos combustíveis, e vai adotar um parâmetro baseado no mercado interno.

Segundo Silveira, a medida deve provocar uma queda entre R$ 0,22 e R$ 0,25 no preço do litro do diesel. Ele chamou de “absurdo” a política de paridade internacional, e que a Petrobras terá que criar um colchão para amortecer as variações nos preços provocadas por crises internacionais.

Silveira afirmou ainda que a Petrobras já tem orientação para alterar as diretrizes, e a previsão é que as mudanças comecem a ser aplicadas após a assembleia geral da estatal, marcada para o fim deste mês, que é quando o conselho da empresa deverá ser renovado, com representantes do novo governo.

Com informações da Folhapress, por RENATO CARVALHO