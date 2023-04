Cinco toneladas de maconha, armas de fogo e veículo são apreendidas

A Delegacia de Mundo Novo, da Polícia Civil, realizou a apreensão de aproximadamente cinco toneladas de maconha em um depósito no bairro industrial, na cidade de Mundo Novo-MS. Além da droga, também foram apreendidos uma arma de fogo e um veículo que estava sendo utilizado para o transporte do entorpecente.

As autoridades foram informadas de que um veículo Fiat Toro, de cor vermelha, que havia sido roubado ou furtado, estaria sendo usado para transportar drogas até uma propriedade localizada no bairro industrial. Com base nessas informações, uma equipe foi enviada ao local para identificar qual propriedade estava sendo usada para armazenar a substância.

A equipe policial da Delegacia de Mundo Novo realizou monitoramento no local indicado e conseguiu avistar a Fiat Toro suspeita. Durante a vistoria no depósito, os policiais encontraram duas armas de fogo em cima de uma mesa, as quais foram apreendidas. Dentro de um galpão, a equipe encontrou diversos fardos de maconha, totalizando cerca de 4.540kg, além de duas balanças de precisão e fitas adesivas. Após verificação nos sistemas policiais, foi confirmado que o veículo Fiat Toro era produto de furto/roubo, sendo apreendido e submetido a perícia para posterior devolução ao legítimo proprietário. As investigações terão continuidade para identificar os proprietários do depósito e da droga.

