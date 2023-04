Com 100% dos leitos ocupados, Santa Casa segue sem receber novos pacientes

A situação da Santa Casa, um dos principias hospitais de Campo Grande, segue em estado crítico. Na manhã de hoje (05), a instituição divulgou um novo boletim que indica 100% de ocupação dos leitos em todas as áreas do Pronto-socorro.

Na área vermelha do Pronto-socorro onde são atendidos pessoas em estado grave, há 11 pacientes, quando a capacidade é de apenas seis leitos. Outros nove pacientes seguem a espera por leitos de terapia intensiva e enfermaria.

Na última segunda feira (03), a taxa de ocupação da área vermelha foi quatro vezes maior que a capacidade, com 24 pacientes para seis leitos.

Área verde do Pronto-socorro está com 32 pacientes, sendo 18 internados e 14 em observação aguardando leitos de enfermaria e centro cirúrgico. Nesta unidade, a capacidade é de 7 leitos.

A Santa Casa ainda aguarda a chegada de mais três pacientes graves para a área vermelha e mais oito para área verde.

Na área vermelha pediátrica cinco pacientes estão graves, sendo quatro intubados. A capacidade técnica é de apenas 3 leitos. Enquanto a área verde pediátrica atende 14 pacientes, sendo 5 internados.

Em nota, o hospital ressaltou que o local segue sem condições técnicas para receber pacientes até que a situação da superlotação se resolva. A instituição esclarece ainda que o risco de desassistência foi reforçado as autoridades envolvidas.

