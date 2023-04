Real atropela Barcelona por 3 a 0 e vai à final da Copa do Rei

Na tarde desta quarta-feira (5), o Real Madrid goleou o Barcelona por 4 a 0, no Camp Nou, e avançou à final da Copa do Rei. Benzema foi o nome do jogo com três gols marcados ao longo do segundo tempo.

Vinícius Jr participou de três dos quatro gols. Ele anotou o tento que abriu o placar, sofreu um pênalti e deu assistência para Benzema. Com o resultado, o time comandado por Carlo Ancelotti reverteu o 1 a 0 sofrido na ida e se classificou para a final da Copa do Rei.

Na decisão, o Real Madrid vai encarar o Osasuna, que eliminou o Athletic Bilbao na última terça-feira (4). Essa foi a primeira vitória do Real Madrid sobre o Barcelona em 2023. As equipes tinham se enfrentaram três vezes antes desta quarta-feira (5), todas terminando em triunfos do Barça.

O jogo

O primeiro tempo no Camp Nou começou com bastante intensidade do Barcelona. Bem anulado pela defesa da casa, o trio de ataque do Real Madrid acabou pouco acionado.

Com o passar dos minutos, o confronto ficou truncado e com diversas discussões dentro de campo, inclusive envolvendo Vinícius Jr e Rodrygo, que se desentenderam, principalmente, com Gavi.

Mesmo aparecendo pouco no ataque, o Real Madrid abriu o placar naquele que foi, basicamente, seu único contra-ataque ao longo do primeiro tempo.

Um gol do Real Madrid logo no começo do segundo tempo desmontou de vez o Barcelona. Desorganizado após sofrer o 2 a 0, o Barça não conseguiu mais repetir o desempenho da etapa inicial e acabou goleado.

Com a defesa do Barcelona exposta, Benzema e Vinícius Jr deram show e se tornaram os grandes protagonistas da classificação do Real Madrid. Acesse também: Torcedores bolivianos se mostram decepcionados com “Palmeiras reserva” na Libertadores

Com informações da Folhapress