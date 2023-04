Dengue e COVID-19 somam novas sete mortes em uma semana no Estado

Novo boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou, na terça-feira (4), novas mortes influenciadas por complicações da COVID-19 e da dengue durante a última semana em Mato Grosso do Sul. No total, foram sete vítimas.

A pasta confirmou novas 4 mortes por dengue na última semana, com ainda seis óbitos em investigação. Com as novas fatalidades, MS totaliza 12 mortes influenciada pela doença em 2023. Nos últimos dias, repercutiu o óbito de uma criança de 3 anos.

MS aparece na décima posição em relação a incidência dos casos prováveis de dengue, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação a COVID-19, a SES confirmou novos 573 casos na última semana, além de 3 mortes. Em 2023, 91 pessoas morreram por COVID-19 no Estado.

Pacote de enfrentamento

O Governo do Estado publicou, nesta quarta-feira (5), um pacote de R$ 13 milhões para auxiliar os 79 municípios dentro do Programa Estadual de Enfrentamento às Arboviroses (dengue, chikungunya e zika virús), e a Sazonalidade de Vírus Respiratórios.

O ato visa normatizar ações de promoção, prevenção e atenção a saúde e apoio financeiro de custeio aos municípios para o enfrentamento das arboviroses e vírus respiratórios.

