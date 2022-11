Suspeito de matar homem a tiros na frente do filho é preso na Capital

O acusado de envolvimento na morte de Adriano Ocampos, de 35 anos, executado a tiros em 26 de julho, no bairro Los Angeles, região sul da Capital, está preso. O suspeito recebeu mandado de prisão temporária de 30 dias e se encontra neste exato momento no Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol), onde passou o final de semana atrás das grades.

Em conversa com a reportagem do Portal O Estado Online, o advogado do rapaz, Amilton Ferreira, disse que o seu cliente foi preso no estacionamento de um supermercado localizado na rua Divisão, onde fazia compras. A prisão aconteceu durante uma ronda em que os policiais realizavam na região. Ao ver o rapaz, os militares o abordaram, checaram o sistema e viram ter um mandado de prisão em aberto.

O advogado disse a reportagem que a prisão foi motivada porque a irmã de Adriano Ocampos que estava presente no dia do assassinado, tinha reconhecido o autor dos disparos por uma foto. Ela alegou aos militares que o suspeito chegou no local em uma motocicleta, mas depois retornou a delegacia alegando não ter mais certeza se realmente era a pessoa que matou o seu irmão. “Por conta disso, vou pedir que novamente ela seja interrogada e fará o reconhecimento pessoal”, disse o advogado do acusado, Amilton Ferreira, que preso na última sexta-feira (11).

“Por ela reconhecer o suspeito por uma foto e depois alegar que não era mais a pessoa, só tenho a certeza que ela contaminou o reconhecimento”, alega Amilton sobre a inocência do seu cliente.

O que suspeito disse a polícia?

Em apuração do caso, o Portal O Estado Online também conversou com o suspeito. Ele disse que trabalha como atendente em uma conveniência e nega ser o autor dos disparos. Ele ainda relatou a reportagem que estava trabalhando no dia e na hora do crime. Ainda na delegacia, ele disse que tem uma carta de emprego e câmeras de segurança do local podem confirmar a sua versão.

O advogado do suspeito, Amilton Ferreira, vai pedir na próxima segunda-feira (21) que o irma de Adriano Ocampos faça o reconhecimento do cliente pessoalmente. Enquanto isso, o acusado ficará preso na Cepol até a 5º DP (Delegacia de Polícia) buscar ele, previsto para amanhã (16).

Relembre o caso

Adriano Ferreira Ocampos, de 35 anos, foi executado com vários tiros em 26 de julho, na Rua Manoel Pereira de Souza, no Jardim Los Angeles. Ele foi morto a tiros logo após chegar em sua residência com o filho de 9 anos.

Segundo informações preliminares de testemunhas, a vítima havia chegado em casa com o filho, de 9 anos, a bordo de uma motocicleta, quando dois ocupantes de uma outra moto dispararam mais de oito tiros contra o pai da criança. Os suspeitos abordado abordaram a vítima assim que o menino entrou na residência.

Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil, o Batalhão de Choque, Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atenderem a ocorrência.

Confira também: Irmã de homem executado no Los Angeles conta que irmão se relacionava com ex de presidiário

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.