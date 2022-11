Presidente da Câmara mostra preocupação com estragos causados pela chuva na Capital

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão, PSB), afirmou nessa segunda-feira (14) sua preocupação com os estragos causados pela forte chuva que caiu sobre várias cidades sul-mato-grossenses, deixando rastros especialmente em Campo Grande.

“Nós, os 29 vereadores da Câmara Municipal, estamos atentos para os problemas da cidade, principalmente os que se abatem mais intensamente sobre as populações em situação de vulnerabilidade. Essa tempestade destelhou casas, derrubou árvores, deixou quase 30 bairros sem energia e vários outros problemas. São situações que precisamos estar preparados para atender a sociedade, atender aqueles que mais sofrem”, ponderou.

Carlão disse que acompanhou o trabalho do Executivo municipal e o socorro prestado pela equipe da prefeitura, da concessionária de Energia e da Defesa Civil. “São intempéries da natureza, mas é dever do Poder Público fazer sua parte, tanto para evitar maiores problemas na infraestrutura da cidade. Quanto a socorrer possíveis vítimas ou situações de risco causadas por esses fenômenos”, ponderou.

Carlão também afirmou que vai cobrar da Comissão de Obras da Câmara uma reunião para acompanhar a recuperação dos danos causados na pavimentação asfáltica de Campo Grande. Tendo em vista que toda vez que chove a cidade tem problemas com a proliferação de buracos em razão do asfalto de vários bairros estar muito velho.

Carlão-democracia

O vereador Carlos Augusto Borges também demonstrou preocupação com os problemas envolvendo os Poderes constituídos no Brasil.

Em entrevista ao Programa “Capital Meio-Dia”, o parlamentar falou que é tempo de a classe política semear a paz entre os Poderes e as instituições, para o fortalecimento da democracia. Para a união do país pelo projeto de crescimento e desenvolvimento.

“O voto nas urnas é um instrumento soberano da população e deve ser respeitado. Fui eleito pelo voto direto. Respeito nosso processo eleitoral e concordo que toda forma de manifestação e protesto faz parte da democracia e só é possível porque ela garante a liberdade. Desde que de forma pacífica e que não ultrapasse o direito dos demais. Agora não é tempo de brigas ou desunião, é tempo de fortalecimento das instituições, dos Poderes e da própria população. Com espírito de união vamos avançar! Trabalhando pelo melhor da população, da maioria. Aqui em Campo Grande, a Câmara Municipal está imbuída deste espírito de somar para avançar. Com harmonia entre os Poderes, mas sempre com independência, cumprindo nosso papel de fiscalização”, afirmou.

O parlamentar também falou que é preciso fazer um mandato de entrega para os campo-grandenses.

“Não adianta nada ficarmos fazendo leis bonitas no papel, que não chegam à população. Nosso foco é atender e melhorar a vida das pessoas. Vamos ajudar na Saúde da Capital que precisa melhorar e muito, na infraestrutura e em todas as áreas que for necessário. Mas vamos fazer nosso papel de fiscalização e representação da sociedade. Somos eleitos para defender todos os munícipes”, ponderou.

